الاحتلال يضع شرطا لإرسال وفد تفاوضي إلى القاهرة

أفادت الإذاعة الإسرائيلية بأن الحكومة الصهيونية وضعت شرطا لإرسال وفد تفاوضي جديد للإفراج عن الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة.

ورهن الاحتلال إرسال وفد تفاوضي برئاسة رئيس الموساد لمحادثات الأسرى برد إيجابي من حماس.

وقالت شبكة “فرانس 24”, الفرنسية، إنه من المتوقع أن يصل المفاوضون الأمريكيون والإسرائيليون إلى القاهرة لمحاولة جديدة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بشأن الرهائن في الحرب المستمرة منذ ما يقرب من نصف عام.

وفي هذا الصدد، ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن مدير وكالة المخابرات المركزية بيل بيرنز سيحضر إلى جانب رئيس المخابرات الإسرائيلية ديفيد بارنيا ورئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.