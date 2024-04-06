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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مظاهرات مستمرة في كندا دعماً لفلسطين وغزة رغم العنف الشرطي المتصاعد

مظاهرات في كندا
مظاهرات في كندا

أقام عدد من المحتجين تظاهرة أمس، الجمعة، في كندا وسط هتافات المشاركين في المظاهرة بدعم فلسطين وغزة، وفق ما ذكرت وكالة “صفا” الفلسطينية.

يأتي ذلك فيما قالت شرطة تورونتو إن المظاهرات المحيطة بالحرب بين إسرائيل وحماس أصبحت أكثر عدائية، ولن يتردد الضباط في إجراء اعتقالات إذا لزم الأمر، بينما يقول المنظمون للمظاهران إن الشرطة هي التي أصبحت أكثر عدوانية، وفق ما ذكرت شبكة “سي بي سي” الكندية.

وفي حديثها للصحفيين في مقر شرطة تورونتو يوم الجمعة، قالت نائبة رئيس الشرطة، لورين بوج، إن الشرطة حضرت الآن مئات المظاهرات منذ بداية الحرب في أكتوبر، لكن المتظاهرين أصبحوا أكثر عدوانية مؤخرًا.

وقالت بوج: "نحن ندرك أن الغالبية العظمى من الأشخاص الذين يحضرون هناك من أجل قضية ما، وللتحدث بصوت عالٍ والاستماع إليهم.ومع ذلك، هناك أفراد يشاركون باستمرار في الاحتجاجات ويعملون كمحرضين ويصبحون أكثر تصادمية وعنفا".

وتأتي هذه التصريحات بعد أقل من أسبوع من قيام شرطة تورونتو باعتقال عدة أشخاص في مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين في وسط المدينة في 30 مارس.

 

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