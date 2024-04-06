وزير الأوقاف: أصدرنا 400 كتاب يراعي فقه الواقع في تجديد الخطاب الديني

ألقى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، كلمة خلال احتفال مصر بذكرى ليلة القدر 2024، اليوم السبت، في حضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال وزير الأوقاف، في كلمته، إن مصر شهدت عمارة في بيوت الله نهضة غير مسبوقة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، منوها أننا نستقبل الجمهورية الجديدة بإنشاء وتطوير ما يزيد على 11900 مسجد.

وتابع وزير الأوقاف: ندخل الجمهورية الجديدة وقد تمكنا من تهيئة ما يزيد على 150 ألف مسجد في مختلف أنحاء الجمهورية.

وأكد وزير الأوقاف، أنه تم إصدار 400 كتاب علمي وتوعوي وتثقيفي يراعي فقه الواقع لتجديد الخطاب الديني.

يحضر احتفالية ليلة القدر، الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحضور كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، ووزراء الحكومة ورئيسي مجلسي النواب والشيوخ، وعدد كبير من الشخصيات الدينية والسياسية والإعلامية.