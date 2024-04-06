وزير الأوقاف للرئيس السيسي: أبشر وافخر بما صنعت وما قدمت.. فيديو

ألقى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، كلمة خلال احتفال مصر بذكرى ليلة القدر 2024، اليوم السبت، في حضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال وزير الأوقاف، في كلمته، موجها خطابه للرئيس قائلا (أبشر سيادة الرئيس، إننا أننا نستقبل الجمهورية الجديدة بإنشاء وتطوير ما يزيد على 11900 مسجد في عهدكم الميمون، وما يزيد على مائة وخمسين ألف مسجد تم تهيئتها للمصلين عبادة وتلاوة وصلاة على النبي).

كما نستقبل جمهوريتنا الجديدة بأكثر من 400 كتاب علمي وتوعوي وتثقيفي يراعي فقه الواقع لتجديد الخطاب الديني.

وتابع حديثه قائلا (لك سيادة الرئيس أن تفخر بما صنعت وما قدمت وأن يقول لسان حالك، أولائك أبنائي من أئمتها وواعظاتها).

حضر احتفالية ليلة القدر، الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحضور كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، ووزراء الحكومة ورئيسي مجلسي النواب والشيوخ، وعدد كبير من الشخصيات الدينية والسياسية والإعلامية.