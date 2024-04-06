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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

زراعة الموالح ونخيل البلح .. مبادرة لتحسين البيئة بالوادي الجديد

مركز الخارجه
مركز الخارجه

دشنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة، بمحافظة الوادي الجديد، مبادرة "زراعة الموالح ونخيل البلح"، لتحسين البيئة وتعزيز البيئة المحلية وجمال المنظر الطبيعي، من خلال زراعة أشجار الظل وأشجار الموالح وذلك لإبراز المظهر الجمالي، وخلق واقع يلقى استحسانا وقبولا لدى المواطن.


وأكد إبراهيم بركة، السكرتير العام المساعد القائم بأعمال رئيس مركز ومدينة الخارجة، قيام قسم تحسين البيئة بمبادرة ملموسة عبر زراعة أشجار الموالح مثل البرتقال، الليمون، اليوسفي، والجوافة، بالإضافة إلى فسائل نخيل البلح أمام المبنى الإداري للمركز بإشراف المهندس عبدالله مسلم، مدير تحسين البيئة، بالتنسيق مع صابر محمد اسماعيل، نائب رئيس المركز.

وقال السكرتير العام المساعد، إن هذه الخطوة تعد خطوة مهمة نحو تحسين البيئة المحلية وتشجيع الزراعة والحفاظ على الموارد الطبيعية، وتعكس الاهتمام والرعاية التي يوليها القادة المحليون لتطوير وتجميل بيئتهم، وتشجيع المجتمع على المشاركة الفعالة في هذه الجهود.

وأشار إبراهيم، إلي إستكمال العمل بزراعة فسائل نخيل بمزرعة الوحدة المحلية، موجهًا رؤساء الأحياء بتقديم كافة سبل الدعم وتذليل العقبات أمام تنفيذ أعمال وفعاليات النظافة والتشجير بمختلف أحياء الخارجة لرفع مستوى النظافة والعمل على تقديم خدمات أفضل للمواطنين.

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وأوضح  أنه تم وضع خطة لري الأشجار بالشوارع والميادين والحفاظ عليها لتلبي الغرض من زراعتها، مشيرًا إلى أن الوحدة المحلية لا تدخر جهدًا في تنفيذ الأعمال التي تضفي مظهرًا جماليًا على المدينة، وتلبي رغبة سكانها.

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