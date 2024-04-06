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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تعافي صحفي إيراني مقيم في لندن بعد محاولة اغتيال

شرطة لندن
شرطة لندن

عاد صحفي إيراني تعرض للطعن خارج منزله في لندن إلى عمله قائلاً إن "العمل يجب أن يستمر"، وفق ما ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية.

تعرض بوريا زراتي للطعن في ساقه على يد مجموعة من ثلاثة مهاجمين مجهولين بعدما اقتربوا من سيارته في ويمبلدون في 29 مارس.

تحدث الصحفي، الذي يعمل في إذاعة إيران إنترناشيونال المعارضة ومقرها لندن ، علنًا لأول مرة منذ الهجوم ووصف عملية الطعن بأنها "طلقة تحذيرية". 
ذكر "لقد أتيحت لهم الفرصة لقتلي لأن الطريقة التي أمسك بي بها الشخص الثاني وأخرج الشخص الأول  بها السكين" مريبة.

وأضاف: "مهما كان الدافع، فالعمل يجب أن يستمر".

وقالت شرطة العاصمة إنه لم يتم إجراء أي اعتقالات بعد، لكنها واثقة من أن المشتبه بهم "لا يشكلون خطرًا على مجتمع لندن أو المملكة المتحدة".


يعتقد المحققون أن المشتبه بهم الثلاثة فروا من البلاد عبر مطار هيثرو في غضون ساعات من حادث الطعن.

9 مارس الجارديان البريطانية الصحف الصحفي المملكة المتحدة

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