التنمية المحلية تتابع جهود دمياط لتنفيذ المشروعات الخدمية لتلبية الاحتياجات الضرورية للمواطن

تابعت وزارة التنمية المحلية جهود محافظة دمياط في تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية والتي تستهدف تلبية الاحتياجات الضرورية للمواطن المصري، والارتقاء بمستوى معيشته وتوفير حياة كريمة له.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة تلبية مطالب وإحتياجات المواطنين في كافة القطاعات الخدمية وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ودفع عجلة الوتيرة في تنفيذ المشروعات التنموية بالمحافظات، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.

حيث تفقدت الأستاذة الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، منطقة اللسان بمدينة رأس البر ، وذلك خلال الجولة الميدانية، للوقوف على مستجدات الموقف التنفيذى لمشروع التطوير الذى تشهده المنطقة.

تابعت " المحافظ " الأعمال الجارية بالمسرح والساحة المقابلة لها ، وذلك لتنفيذ الحماية للشاطئ ، وبحثت " المحافظ " خطة المرحلة المقبلة لتنفيذ مراحل العمل بما يساهم فى تحقيق التكامل بجميع أجزاء المشروع الذى يتضمن انشاء ساحات للمطاعم و انتظار السيارات و للأنشطة المختلفة و أيضًا مسار الدراجات و مسرح ، علاوة على انشاء ممشى وفقًا لعدد من المواصفات المتعلقة لتحقيق الاستغلال الامثل للموقع باطلالته المباشرة على البحر ، وأيضًا تشجير المنطقة وإنشاء شبكة للرى بها تتوافق مع الانظمة الحديثة ، وكذلك إنشاء حاجز غاطس للأمواج بطول ٣٠٠ متر لتنفيذ الحماية للشاطئ.

فيما وقد وجهت " الدكتورة منال عوض " بوضع خطة لتطوير المدخل المؤدى للمنطقه ،مؤكدة متابعتهاالدورية والميدانية لكافة محاور المشروع، موجهة بضرورة الالتزام بالجداول والخطط الزمنية المحددة لكل مرحلة من مراحل المشروع ، والمواصفات الفنية بما يتوافق مع طبيعة الموقع و رؤية المشروع لرفع كفاءة المنطقة و الإرتقاء بالشكل الحضارى لها والتى تُعد من أهم المناطق الحيوية بهذه المدينة السياحية.

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