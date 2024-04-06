عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

التنمية المحلية تتابع جهود دمياط لتنفيذ المشروعات الخدمية لتلبية الاحتياجات الضرورية للمواطن

المشروعات الخدمية
المشروعات الخدمية بدمياط

تابعت وزارة التنمية المحلية جهود محافظة دمياط في تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية والتي تستهدف تلبية الاحتياجات الضرورية للمواطن المصري، والارتقاء بمستوى معيشته وتوفير حياة كريمة له.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة تلبية مطالب وإحتياجات المواطنين في كافة القطاعات الخدمية وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ودفع عجلة الوتيرة في تنفيذ المشروعات التنموية بالمحافظات، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.

حيث تفقدت الأستاذة الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، منطقة اللسان بمدينة رأس البر ، وذلك خلال الجولة الميدانية، للوقوف على مستجدات الموقف التنفيذى لمشروع التطوير الذى تشهده المنطقة.

تابعت " المحافظ " الأعمال الجارية بالمسرح والساحة المقابلة لها  ، وذلك لتنفيذ الحماية للشاطئ ، وبحثت " المحافظ " خطة المرحلة المقبلة لتنفيذ مراحل العمل بما يساهم فى تحقيق التكامل بجميع أجزاء المشروع الذى يتضمن انشاء ساحات للمطاعم و انتظار السيارات و للأنشطة المختلفة و أيضًا مسار الدراجات و مسرح ، علاوة على انشاء ممشى وفقًا لعدد من المواصفات المتعلقة لتحقيق الاستغلال الامثل للموقع باطلالته المباشرة على البحر ، وأيضًا تشجير المنطقة وإنشاء شبكة للرى بها تتوافق مع الانظمة الحديثة ، وكذلك إنشاء حاجز غاطس للأمواج بطول ٣٠٠ متر لتنفيذ الحماية للشاطئ.

فيما وقد وجهت " الدكتورة منال عوض "  بوضع خطة لتطوير المدخل المؤدى للمنطقه ،مؤكدة متابعتهاالدورية والميدانية لكافة محاور المشروع،  موجهة بضرورة الالتزام بالجداول والخطط الزمنية المحددة لكل مرحلة من مراحل المشروع ، والمواصفات الفنية بما يتوافق مع طبيعة الموقع و رؤية المشروع لرفع كفاءة المنطقة و الإرتقاء بالشكل الحضارى لها والتى تُعد من أهم المناطق الحيوية بهذه المدينة السياحية.

1000108705
1000108705
1000108704
1000108704
1000108707
1000108707
1000108706
1000108706
التنمية المحلية محافظة دمياط المشروعات الخدمية حياة كريمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد قفزة الاحتياطي إلى 40 مليار| مفاجأة في سعر الدولار رسميًا الآن

وفاة الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق

تركي أل الشيخ يظهر في لقاء الأهلي وسيمبا

300 جنيه مرة واحدة|مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن بعد القفزة الأخيرة

هل ليلة القدر الآن في 27 رمضان؟.. علي جمعة يحسمها بـ9 حقائق

خبير يكشف أكذوبة سد النهضة فى إنتاج الكهرباء لـ إثيوبيا والدول المجاورة

هل علامات ليلة القدر ظهرت؟ قصة عجيبة تؤكد ظهورها في 27 رمضان

ملهوش علاج.. تحذير عاجل من فيروس يصيب الأطفال والكبار

موضوعات متعلقة

التنمية المحلية: تقديم كل الدعم للشركات والجهات العاملة في تدوير المخلفات الصلبة

ترشيحاتنا

شيخ الأزهر: المؤسسات الدولة أصيبت بشلل رباعي وعجزت عن تنفيذ اتفاقياتها

موعد سنوي لاستخلاص المعاني.. نص كلمة الرئيس السيسي في احتفالية ليلة القدر| فيديو

الأول بالمسابقة العالمية للقرآن: فخور بهذا التكريم ودفعة قوية للتزود من علوم القرآن

الرئيس السيسي يوجه التحية لشيخ الأزهر تقديرا لجهوده في تصحيح المفاهيم

إجراء عاجل من سفارة إيران في بيروت بشأن استهداف القنصلية بدمشق

صديق للبيئة.. تعرف على برج فوربس بالعاصمة الإدارية بعد فوزه بـ4 جوائز عالمية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عباءة أنيقة .. درة تخطف الأنظار بإطلالة رمضانية .. شاهد

عباية ولا فستان .. فيفي عبده بإطلالة مثيرة للجدل

نسرين طافش تخطف الأنظار من المتحف المصري

إطلالة محتشمة.. ابنة ماجد المصري تخطف أنظار المتابعين

فيديو

عارفة عبد الرسول تنشر فيديو مع أحفادها

روحت لأطباء نفسيين وخايف أصلى..حسام حبيب يكشف مفاجآت عن علاقته بشيرين عبد الوهاب

هموت على المسرح.. صوفينار ترد على شائعات اعتزالها الرقص

صدمة في نادي الزمالك بعد وفاة المعد البدني للفريق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : يوريم فيبوشيم .. أقتله ثم أبكى

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : جودر والزمن الجميل

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: لسنا أنتم !

محمد البشاري

د. محمد بشاري يكتب: الدين.. حيث هو حجر أساس

خالد جمال

خالد جمال يكتب| نجوم رمضان (1).. نهى عابدين "ديحة" العتاولة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: غائبون احتفلوا معنا بشهر رمضان!

هند عصام

هند عصام تكتب: سنوحي

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية والولاية الجديدة للرئيس

اﻟﻤﺰﻳﺪ