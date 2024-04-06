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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بحضور علي عبدالعال وزكريا عزمي.. تشييع جنازة أحمد فتحي سرور| شاهد

صدى البلد

شُيّعت جنازة الدكتور أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب الأسبق، من مسجد حسن الشربتلي عقب صلاة الظهر.

وحرص على الحضور كبار الشخصيات العامة؛ منهم علي عبد العال رئيس مجلس النواب الأسبق، والإعلامي أحمد موسى، ونشأت الديهي، وطاهر أبو زيد، وزكريا عزمي، ونقيب الأشراف وعدد كبير من الرموز السياسية.  

وتواجد أيضاً الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، والمستشار محمد شيرين فهمى عبد الحميد رئيسا للجنة الانضباط باتحاد الكرة، ويسرى المغازي عضو مجلس النواب، سامح فهمي وزير البترول الأسبق. 

 

موعد ومكان تشييع جنازة الدكتور أحمد فتحي سرور

 

وأعلن نجله على صفحته على الفيس بوك الدكتور طارق سرور عن مكان وموعد الجنازة قائلا:" الجنازة اليوم السبت بعد صلاة الظهر في مسجد حسن الشربتلي بالتجمع الخامس".

 

وقال طارق سرور:" اليوم ليلة السابع والعشرين من رمضان استرد الله وديعته.رحل رمز من رموز القانون، بتاريخ قضائي وقانوني ودبلوماسي وتنفيذي وبرلماني ومهني مشرف داخليا ودوليا.

رحل صاحب قلب طيب، ظل طيلة حياته في خدمة أبناء وطنه خاصة البسطاء .

وداعاً ابي الاب الحنون والمعلم والقدوة الحسنة بعد حياة حافلة من العطاء العلمي والاجتماعي.

اللهم في هذه الليلة المباركة، اغفر له وارحمه واعف عنه وعافه وأكرم نزله ووسع مدخله ونقه من الخطايا كما ينقي الثوب الابيض من الدنس، وقِهِ فِتْنَةَ القبر وعذاب النار.

اللهم اجعل أعماله فى ميزان حسناته اللهمّ إنّه كان لكتابك تالياً وسامعاً…. لين القلب، متسامح.

اللهم عوضه عن كل ألم أصابه بـجنة عرضها السموات والأرض. اللهم برحمتك اجعله في روضة وبستان في نعيم دائم ودار خلد.

https://www.facebook.com/share/v/aCGmuHobMAcRojEL/?mibextid=CTbP7E

 

 

 

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أحمد فتحي سرور الدكتور أحمد فتحي سرور بالتجمع الخامس مسجد حسن الشربتلي كبار الشخصيات العامة

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