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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أجويرو يعود من الاعتزال..والسبب مفاجئ

صدى البلد

وفقًا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، يبدو أن سيرجيو أجويرو يستعد للعودة إلى ممارسة كرة القدم بعد اعتزاله، حيث من المقرر أن يشارك في بطولة كرة قدم في الولايات المتحدة الأمريكية.

 تشير التقارير إلى أن البطولة تمنح الفائز جائزة مالية تصل إلى مليون دولار (791 ألف جنيه إسترليني).

 أجويرو اعتزل في عام 2021 بسبب مشاكل صحية، لكنه يبدو أنه على استعداد للعودة إلى الملاعب.

 البطولة المذكورة ستضم فرقًا تتألف من سبعة لاعبين يشملون نجومًا من العصر الحديث، وستقام في ولاية نورث كارولينا في الفترة من 5 إلى 10 يونيو.

 رغم أن الفريق الذي سيرتدي أجويرو قميصه لم يتم الكشف عنه بعد، فإن بروسيا دورتموند وفريق كومو من دوري الدرجة الثانية، وفريق ريكسهام الإنجليزي من الدرجة الثانية، هي بعض الفرق المشاركة في البطولة.

الولايات المتحدة الامريكية الولايات المتحدة بروسيا دورتموند صحيفة ديلي ميل البريطانية سيرجيو أجويرو

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