"كيف تتخلص من العادات السيئة" ضمن نقاشات قصور الثقافة بالأقصر

تنظم ثقافة الأقصر عددا من الفعاليات والأنشطة الفنية والثقافية ذات البعد الإنسانى والفنى، وفق خطة لنشر الوعى عبر الفن والحوار فى المناطق المختلفة، حيث عقد قصر ثقافة حسن فتحي محاضرة بعنوان "ماهي أساسيات المسرح" ألقاها المخرج المسرحي أحمد يوسف الجمل موضحا الأساسيات التى يتكون منها المسرح وأهمية النص المسرحي، ودور المخرج المسرحي، والجمهور ودوره في العرض المسرحي.

كما عقد بيت ثقافة الأقالتة محاضرة بعنوان "كيف تتخلص من العادات السيئة" ألقاها محمد محمد موضحا معنى العادة وطرق التخلص من العادات السيئة.

وعقد قصر ثقافة الطفل محاضرة بعنوان "كيف تكون رغبتك بالتغيير أعظم من رغبتك بالبقاء" ألقاها يحيى أحمد متناولا التعريف بمعنى التغيير والبقاء، ومدي تساوي التغيير بمعدل البقاء وكيفية تزايد معدل تغيير للأخلاق المتدنية والعمل على تغييرها، بجانب ذلك أعد دوري ثقافي لرواد القصر أدارته وفاء أبو العلمين، وعرض مسرح عرائس للأطفال بعنوان "الزكاة" أداء إيمان صلاح وعواطف مصطفى.

وقدم قصر ثقافة الطارف محاضرة بعنوان "مصر وطن" ألقاها محمد علي موضحا مصر في القرآن الكريم، ومصر وطن نعيش فيه ويعيش فينا، كما عقد القصر محاضرة بعنوان "ام المصريين صفية زغلول" ألقاها سيد صدقي متحدثا عن نشأة صفية زغلول بيئتها، ولقبها وأهم مراحل كفاحها، وبجانب ذلك نفذت ورشة أشغال يدوية عمل نموذج للأم المثالية نفذها حسن رفاعي.

وأقام قصر ثقافة الأقصر أمسية شعرية للشاعر يحيى سمير بعنوان "حياة"، وكذلك أعد قصر ثقافة الطود أمسية شعرية للشاعر عبد الغفور عبدالله بعنوان "على الشاطئ، مصر"، وأعد دوري ثقافي لرواد القصر أدارته فاطمة ماهر.

وأعدت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد قبلي الثقافية ورشة قرأت كتاب بعنوان "قوة الفكر" سردها على محمود، يتضمن الكتاب الحديث عن فكر الإنسان السليم، والبيئة لها دور كبير في الفكر، والقوة الذاتية تدفع الإنسان للتقدم، والثقة بالنفس تؤثر على أفكار الإنسان والفكر يؤثر على حالة الإنسان النفسية، وهو يصنع الاستراتيجيات العقلية، بينما أعد قصر ثقافة حاجر العديسات ورشة حاسب آلي نفذتها بسمة أبو السعود.

تأتى الفعاليات ضمن الأنشطة التى تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، بإشراف أقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحى من خلال فرع ثقافة الأقصر برئاسة حسين النوبي.