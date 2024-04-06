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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لبحث تطورات اتفاق وقف إطلاق النار.. وفد من حماس يتوجه غدا للقاهرة

صدى البلد

 أفادت وسائل الإعلام مصدر نقلاً عن قيادي في حركة المقاومة الفلسطينية حماس، اليوم السبت، بأن هناك وفد من حماس يتوجه غدا للقاهرة بعد دعوة مصرية لبحث تطورات اتفاق وقف إطلاق النار.

وأكد المصدر أن هناك اتصالات مكثفة جرت بين رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية والوسطاء خلال الساعات الأخيرة لاستئناف التفاوض بالقاهرة.

ولفت مصدر قيادي في حماس، والذي رفض الكشف عن هويته، إلى أن هنية أكد للوسطاء أن أي جولة تفاوض يجب أن تبدأ على قاعدة وقف إطلاق النار الدائم.

وأوضح أن هنية أكد أن أي جولة تفاوض يجب أن تبدأ بالانسحاب الشامل للاحتلال وعودة النازحين بلا شرط.

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