بحضور اللاعبين.. تشييع جنازة والد مروان محسن من السيدة نفيسة| صور

شيعت جنازة والد مروان محسن، لاعب مودرن فيوتشر والأهلي سابقاً، عقب صلاة الظهر من مسجد السيدة نفيسة.

ووصل جثمان والد مروان محسن، وسط حضور كبير من الأهل مودعينه إلى مثواه الأخير.

وتواجد عدد كبير من نجوم كرة القدم، لتقديم العزاء لمروان محسن الذي بدت عليه بملامح الحزن والفقد.

وتواجد اللاعب سعد سمير وحسين السيد في صفوف الحاضرين.

وأعلن مروان محسن، لاعب فريق مودرن فيوتشر والأهلي السابق، وفاة والده، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وكتب مروان محسن عبر ستوري حسابه على “إنستجرام”: “إنا لله وإنا إليه راجعون.. أبويا في ذمة الله".

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