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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قوات عمر القاسم توقع خسائر في أفراد ومعدات الصهاينة وسط خان يونس

المقاومة الفلسطينية
المقاومة الفلسطينية

قال أبو خالد، الناطق باسم قوات الشهيد عمر القاسم، الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية، إن قواتهم اشتبكت مع قوات العدو الإسرائيلي وسط مدينة خان يونس بالرشاشات والعبوات الناسفة وقذائف التاندوم، وأوقعت فيهم خسائر مؤكدة في الأفراد والمعدات، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

وخاضت قوات الشهيد معارك في محاور خان يونس ومحيط مستشفى ناصر باستخدام الوسائط القتالية من رشاشات وقذائف مضادة للدروع والأفراد، ما ألحق بالعدو خسائر مؤكدة بما فيها إصابة إحدى آلياته إصابة مباشرة، ووقوع من فيها بين قتيل وجريح.

وقصفت وحدة المدفعية مواقع العدو في منطقة شرق القرارة، بقذائف الهاونات من العيار الثقيل، وأوقعت في صفوفه خسائر مؤكدة.

تم الاستهداف بالاشتراك مع مقاتلي "سرايا القدس" مواقع العدو في منطقة عجلين غرب مدينة غزة بقذائف الهاونات الثقيلة وقد حققت إصابات مؤكدة.

وجرى خوض معارك ضارية مع قوات العدو الإسرائيلي على محور التقدم في منطقة المغراقة جنوب مدينة غزة، وتم استهداف آلية بقذيفة من عيار «بي 7»، أصابت هدفها بشكل مؤكد وأوقعت من فيها بين قتيل وجريح.

كما تم خوض معارك ضارية مع قوات العدو شرق مخيم دير البلح استعملوا فيها العبوات الناسفة والقذائف المضادة للدروع والأفراد وأصبنا آلية وأوقعوا من فيها بين قتيل وجريح.

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