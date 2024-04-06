إزالة تعديات البناء المخالف في مركز ديرب نجم

شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن بتنفيذ الإزالة الفورية لتعديات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكافة محاولات البناء بدون ترخيص ورفع الإشغالات والإعلانات المخالفة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتعديين.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، قامت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم بإزالة حالتي تعدي بناء بدون ترخيص داخل الحيز العمراني على مساحة ( ٢٠٠م ) تقريبا بديرب البلد عبارة عن حفر وصب لبشة عادية.

كما تم فك شدة خشبية للدور الثاني علوى على مساحة ( ١٠٠م ) داخل الحيز العمراني بحى الإرشاد الزراعي ديرب نجم والتحفظ على ( ٤ طن ) اسمنت وزلط ورمل.

في سياق متصل، قامت رئاسة المركز بازالة سلم بالطوب الاحمر على مساحة ( ١٥م ) داخل الحيز العمراني بشارع ابو الحنفي حي القوصلة بديرب نجم.