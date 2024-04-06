عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

عادات غذائية خاطئة تسبب الحموضة​​ .. هيئة الدواء توضح

صدى البلد

قالت هيئة الدواء المصرية ، إن الحموضة مشكلة شائعة واضطراب طبي؛ حيث تفرز المعدة فائضًا من الأحماض عن طريق الغدد المعدية؛ مما يسبب حرقة بالمعدة بعد تناول الطعام.​​


أوضحت هيئة الدواء المصرية إن  أشهر العادات الغذائية الخاطئة التي قد تسبب الحموضة، ومنها الإفراط في التدخين، وتناول الوجبات السريعة، وتناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون، والإكثار من تناول المنبهات، كما أن النوم بشكل مباشر بعد الانتهاء من الطعام يتسبب في حدوث الحموضة بالمعدة.​​

نعرض 4 وصفات طبيعية رخيصة لعلاج الحموضة وذلك وفقا لما جاء في موقع health.

 شاي البابونج

يُعدّ شاي البابونج من الأعشاب التي تُستخدم تقليدياً لعلاج عسر الهضم واضطرابات المعدة، بما في ذلك الحموضة.

 

صودا الخبز

يمكن لخلط ملعقة صغيرة من صودا الخبز في كوب من الماء أن يساعد على تحييد حمض المعدة وتخفيف أعراض الحموضة.

عصير الصبار

يُعتقد أن عصير الصبار له خصائص مضادة للالتهابات وتهدئ المعدة، مما قد يساعد في تخفيف أعراض الحموضة.نعرض 4 وصفات طبيعية رخيصة لعلاج الحموضة وذلك وفقا لما جاء في موقع health.

 شاي البابونج

يُعدّ شاي البابونج من الأعشاب التي تُستخدم تقليدياً لعلاج عسر الهضم واضطرابات المعدة، بما في ذلك الحموضة.

 

الحموضة المعدة الأحماض الأطعمه الحموضة بالمعدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد قفزة الاحتياطي إلى 40 مليار| مفاجأة في سعر الدولار رسميًا الآن

300 جنيه مرة واحدة|مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن بعد القفزة الأخيرة

شخصيات عامة وكبار رجال الدولة فى جنازة أحمد فتحي سرور.. شاهد

هل رأيت ليلة القدر في 27 رمضان؟.. 7 من 10 علامات ظهرت أمس واليوم

هجوم شرس من مجدي عبد الغني علي كهربا.. ماذا قال؟

خبير يكشف أكذوبة سد النهضة فى إنتاج الكهرباء لـ إثيوبيا والدول المجاورة

أحمد موسى يتقدم الحضور في جنازة أحمد فتحي سرور| فيديو وصور

السعودية.. بيان عاجل من المحكمة العليا بشأن عيد الفطر

ترشيحاتنا

دعاء يوم 27 رمضان للرزق وصلاح الحال.. ردده قبل غروب شمس اليوم

الزراعة تحذر الفلاحين من ري القمح خلال هذا التوقيت| تفاصيل

مقتل ضابطين شرطة في تبادل إطلاق نار مع مسلحين بمدينة زهدان بإيران

حزب الله يقصف موقع جل العلام ومستعمرة شلومي بصواريخ بركان

محمد صلاح يكشف سر الجلوس على حافة السرير

هل تتأثر البلاد بالمنخفض الجوي .. وما حقيقة الرياح القادمة من أوروبا ؟| تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شرخ في عظمة بالوجه وقناع طبي.. التشخيص الأول لإصابة حسين الشحات

هزيمة الحملة الصليبية.. كيف أسر المصريون ملك فرنسا لويس التاسع ؟

تراجع في أسعار اللحوم اليوم وتوقعات بمزيد من الانخفاض

آثار مصرية تباع في مزاد دار كريستيز العالمي .. ما القصة؟

فيديو

عارفة عبد الرسول تنشر فيديو مع أحفادها

روحت لأطباء نفسيين وخايف أصلى..حسام حبيب يكشف مفاجآت عن علاقته بشيرين عبد الوهاب

هموت على المسرح.. صوفينار ترد على شائعات اعتزالها الرقص

صدمة في نادي الزمالك بعد وفاة المعد البدني للفريق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صابر حارص

صابر حارص يكتب: هل سألت نفسك ما الغاية من الفريضة الرابعة؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : يوريم فيبوشيم .. أقتله ثم أبكى

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : جودر والزمن الجميل

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: لسنا أنتم !

محمد البشاري

د. محمد بشاري يكتب: الدين.. حيث هو حجر أساس

خالد جمال

خالد جمال يكتب| نجوم رمضان (1).. نهى عابدين "ديحة" العتاولة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: غائبون احتفلوا معنا بشهر رمضان!

هند عصام

هند عصام تكتب: سنوحي

اﻟﻤﺰﻳﺪ