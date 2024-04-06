عادات غذائية خاطئة تسبب الحموضة​​ .. هيئة الدواء توضح

قالت هيئة الدواء المصرية ، إن الحموضة مشكلة شائعة واضطراب طبي؛ حيث تفرز المعدة فائضًا من الأحماض عن طريق الغدد المعدية؛ مما يسبب حرقة بالمعدة بعد تناول الطعام.​​



أوضحت هيئة الدواء المصرية إن أشهر العادات الغذائية الخاطئة التي قد تسبب الحموضة، ومنها الإفراط في التدخين، وتناول الوجبات السريعة، وتناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون، والإكثار من تناول المنبهات، كما أن النوم بشكل مباشر بعد الانتهاء من الطعام يتسبب في حدوث الحموضة بالمعدة.​​

نعرض 4 وصفات طبيعية رخيصة لعلاج الحموضة وذلك وفقا لما جاء في موقع health.

شاي البابونج

يُعدّ شاي البابونج من الأعشاب التي تُستخدم تقليدياً لعلاج عسر الهضم واضطرابات المعدة، بما في ذلك الحموضة.

صودا الخبز

يمكن لخلط ملعقة صغيرة من صودا الخبز في كوب من الماء أن يساعد على تحييد حمض المعدة وتخفيف أعراض الحموضة.

عصير الصبار

يُعتقد أن عصير الصبار له خصائص مضادة للالتهابات وتهدئ المعدة، مما قد يساعد في تخفيف أعراض الحموضة.نعرض 4 وصفات طبيعية رخيصة لعلاج الحموضة وذلك وفقا لما جاء في موقع health.

شاي البابونج

يُعدّ شاي البابونج من الأعشاب التي تُستخدم تقليدياً لعلاج عسر الهضم واضطرابات المعدة، بما في ذلك الحموضة.