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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حزب الله يقصف موقع جل العلام ومستعمرة شلومي بصواريخ بركان

حزب الله
حزب الله

استهدف حزب الله  موقع ‏جل ‏العلام، بصواريخ بركان، بينما قام الاحتلال بنشر جنوده  تحسبا منه لأي استهداف، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

جرى الاستهداف للعدو بين الموقع ومستوطنة "شلومي" بصواريخ بركان ‌‏وأصابوهما إصابات ‏مباشرة.‏

في سياق متصل طالبت الجبهة الداخلية للاحتلال من سكان  شلومي بالجليل البقاء قرب أماكن آمنة للاشتباه بحادث أمني، وفق ما ذكرت القناة ١٢ العبرية.

أوردت القناة ١٢ بأن قوات الجيش تقوم بعمليات بحث وتفتيش في شلومي وتقول إن الأمر قيد التحقيق.

كما ذكرت القناة ١٢ الإسرائيلية عن مصادر في الجيش بأنه لا خوف من وقوع حادث أمني في منطقة شلومي بالجليل.

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