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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سونكو: الرئيس السنغالي وافق على تشكيل الحكومة الجديدة

صدى البلد

قال رئيس الوزراء السنغالي عثمان سونكو، إن الرئيس السنغالي الجديد باسيرو ديوماي فاي وافق على تشكيل حكومة جديدة تضم 25 وزيرا وخمسة وزراء دولة.

وأضاف الرئيس السنغالي "الحكومة التي تم تشكيلها هنا هي حكومة انفصالية تجسد المشروع، وهو تحول منهجي صوت عليه الشعب السنغالي"، بحسب ما أوردته وكالة سبوتنيك الروسية.

وتضم قائمة الوزراء أسماء بعض قيادات حزب "باستيف" الذي كان ينتمي إليه الرئيس الجديد ورئيس الوزراء قبل أن يتم حله في يوليو الماضي بقرار من وزارة الداخلية السنغالية "لدعوة أنصاره إلى حركات التمرد، التي أدت إلى تفاقم الوضع" وأدى إلى عواقب وخيمة".

وأصبح نائب رئيس الحزب، بيرامي سولي ديوب، رئيساً لوزارة البترول والطاقة في البلاد. وتم تعيين ياسين فال، وهو أيضا نائب رئيس الحزب وزيرا للخارجية.

ومن بين ممثلي الحزب الآخرين، تم تعيين مالك ندياي وزيرا للبنية التحتية والنقل البري والجوي، في حين تم تعيين بالا موسى فوفانا وزيرا للتخطيط الحضري والريفي والتنمية الإقليمية.

وبالإضافة إلى فال، ضمت الحكومة ثلاث نساء ترأسن وزارات الثروة السمكية والأسرة والثقافة.

وقال فاي أمس الجمعة إن أولويات الحكومة ستشمل توظيف الشباب وخفض تكاليف المعيشة وحماية حقوق الإنسان كما أعلن الرئيس الجديد عن عمليات تدقيق لقطاعات النفط والغاز والتعدين في الاقتصاد وحث المستثمرين على المساهمة في تنمية البلاد.

وأجريت الانتخابات الرئاسية في السنغال في 24 مارس الماضي، رغم أنه كان من المقرر إجراؤها في 25 فبراير لكن تم تأجيلها من قبل رئيس البلاد السابق ماكي سال.

الرئيس السنغالي رئيس الوزراء السنغالي عثمان سونكو تشكيل حكومة جديدة باسيرو ديوماي فاي حكومة انفصالية

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