برشلونة يقطع الطريق علي الأندية المنافسة بتمديد عقد بيدري

يعتزم نادي برشلونة تمديد عقد لاعب الوسط الإسباني بيدري خلال الفترة المقبلة، حيث ينتهي عقده الحالي في عام 2026.

ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو"، يسعى النادي الكتالوني لتمديد عقد بيدري مبكرًا وبسرعة لتفادي المشاكل المحتملة أو تلقي اللاعب عروضًا مالية مغرية من أندية أخرى.

وأبلغ برشلونة بالفعل بيدري برغبتهم في التمديد، حيث يعتبره النادي لاعبًا أساسيًا في مشروعه الرياضي دون أي شك في جودته.

من المتوقع أن يعقد وكيل اللاعب وإدارة النادي اجتماعًا قريبًا للتوصل إلى اتفاق بشأن الراتب الجديد والبنود التعاقدية.

يُذكر أن بيدري قد مدد عقده مع برشلونة في عام 2021 حتى عام 2026، ويتضمن عقده الحالي شرطًا جزائيًا يبلغ مليار يورو.