مقتـ.ل 8 أطفال من عائلة واحدة في انفجار عبوة ناسفة بجنوب سوريا

شهدت محافظة درعا السورية، اليوم السبت 6 أبريل 2024 انفجار عبوة ناسفة زرعها إرهابيين عند مدخل أحد المنازل في مدينة الصنمين.

وأفادت وكالة سبوتنيك الروسية، بأن 8 أطفال من عائلة اللباد، قتـ.لوا وأصيب آخرون بينهم طفل في حالة خطرة بانفجار العبوة الناسفة.

وأشارت الوكالة الروسية إلى أن الطفل التاسع أصيب بشظايا خطيرة في العين، وتم نقله إلى مشافي العاصمة السورية دمشق.

يأتي ذلك مع توارد أنباء عن انفجارات في دمشق، يرجح أنها نتيجة عدوان إسرائيلي جديد، حيث شهدت العاصمة السورية في الأول من أبريل الجاري، ضربة إسرائيلية على السفارة الإيرانية أسفرت عن مقتل عدد من قيادات الحرس الثوري الإيراني.