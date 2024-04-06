عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

اللى فارق فارق.. وليد سعد يعود للغناء بعد في العيد غياب 17 عام

وليد سعد
وليد سعد

يستعد الملحن والنجم وليد سعد لطرح أغنية جديدة تحمل إسم "اللى فارق فارق" تنتمى إلى طبيبعة الأغانى الدرامية، ومن المقرر طرحها في موسم العيد المقبل، وتحمل عدد من المفاجئات، ويراهن عليها بقوة، وتعيده إلى الساحة الغنائية بعد غياب أكثر من 17 عام منذ تقديم أغنيته الشهيرة "كل ذنبى" التي حققت نجاح كبير وقت طرحها عام 2007، وكانت نقلة مهمة في مشواره الغنائى، وشوق جمهوره ببرومو الأغنية على صفحة الانستجرام من إنتاج روتانا.

 

أعمال وليد سعد

من ناحية أخرى يستعد وليد سعد لتحضير ألبوم غنائى يتعاون فيه مع روتانا ويشمل عدد من الأغانى مع كبار الشعراء والموزعين والملحنين .

الملحن وليد سعد ألحانه تركت بصمة كبيرة، وتعاون في مشواره الغنائى مع أبرز نجوم الغناء في الوطن العربي من أجيال مختلفة بدءاً من ورده وعمرو دياب وتامر حسنى وحماقى والجسمى وأصالة وراغب علامة وفض شاكر وامال ماهر ولطيفة وصابر الرباعي وحكيم وهشام عباس وحماده هلال وايهاب توفيق ونوال الزغبى وسميرة سعيد وغيرهم بكثير من كبار المطربين .

وكانت آخر أغانى النجم وليد سعد دويتو جمعه بالنجمة جنات تتر مسلسل بخط الإيد بطولة الفنان احمد رزق وحملت الاغنية إسم بطلة حدوتك وتقول كلمات الأغنية : الوردة بتدبل لما مانهتمش ب جمالها والواحدة بتتعب لما اللي تحبه بيهملها، والكلمة الحلوة ماتتحسش لما نأجلها ليه ماحدش فينا بيتعلم من غلطة عملها، كان نفسي تحس ب أوجاعي وتفكر ف اللي بيسعدني تشاركني ف أحلامي، شوية طب الومك والا مفيش داعي كان نفسي ف حُضنك ده تاخدني وتهون أيامي عليا، كان نفسي نهاية تليق بيا مابقاش انا بطلة حدوتك، واطلع ف الأخر مأذية يا حبيبتي الدنيا بتلهي ساعات وتاخدنا في زحمة مشاغلها ب أفضل أكلِم صورتك، أوقات وباخدها في حُضني وب أشكيلها، مش قابل فكرة ماضي وفات وحشاني أيامنا وتفاصيلها سامحيني أنا لو قصرت ف يوم ولا غلطه، أكيد كُنت قاصدها ده أنا من بعِدك عايش مهموم أيامِك مين حايعوضها، انا ياما باجيب على نفسي اللوم وبقول كان أولى لو أسعدها. 

 

وليد سعد أعمال وليد سعد النجم وليد سعد الملحن وليد سعد أغاني وليد سعد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد قفزة الاحتياطي إلى 40 مليار| مفاجأة في سعر الدولار رسميًا الآن

صفقة الموسم.. الزمالك يزف بشرى لجمهوره بضم هذا اللاعب

300 جنيه مرة واحدة|مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن بعد القفزة الأخيرة

شخصيات عامة وكبار رجال الدولة فى جنازة أحمد فتحي سرور.. شاهد

هل رأيت ليلة القدر في 27 رمضان؟.. 7 من 10 علامات ظهرت أمس واليوم

مفاجأة.. حسين الشحات يغيب عن لقاء القمة أمام الزمالك بعد تعرضه للإصابة

خالد الغندور يوجه رسالة لـ حسين الشحات بعد الإصابة

خبير يكشف أكذوبة سد النهضة فى إنتاج الكهرباء لـ إثيوبيا والدول المجاورة

موضوعات متعلقة

في ذكراها.. قصة وفاة شهرزاد أثناء نومها

تونس ضيفة شرف مهرجان أسوان وتكريم كاهنة عطية و"بنات ألفة" في الافتتاح

ذكراه.. قصة رحيل الضيف أحمد واللحظات الأخيرة في حياته

هموت على المسرح.. صوفينار ترد على شائعات اعتزالها الرقص

محمد رياض: قلع الحجر ينصر المرأة فى الصعيد.. ومشاهدى مع سوسن بدر ماستر سين.. وعمر أجاد فى شخصية الشرير| حوار

مجدى مرسى جميل عزيز ضيف برنامج أغانى منسية فى خيمة رمضانية

مسلسل بـ 100 راجل الحلقة 26.. سما إبراهيم تحاول وقف توريد السلاح لمصر

قلع الحجر الحلقة 26 .. ابنة عبد العزيز مخيون فى المستشفى

ترشيحاتنا

القاهرة الإخبارية: مصر تستضيف اجتماعا «أمريكيا قطريا فلسطينيا إسرائيليا» لبحث وقف إطلاق النار

القاهرة الإخبارية: الساعات الأخيرة شهدت اتصالات مصرية مكثفة لاستئناف مفاوضات التهدئة

أيرلندا تعاقب الاحتلال وتسحب استثمارات بملايين الدولارات من بنوك وشركات إسرائيلية

لم تلتفت إليهم عدسات الكاميرا.. قصة أبطال ملحمة إنقاذ حياة أحمد رفعت

مقـ.تل 6 جنود إسرائيليين في كمين لـ كتائب القسام شرق خان يونس

مقتـ.ل 8 أطفال من عائلة واحدة في انفجار عبوة ناسفة بجنوب سوريا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها الـ 33.. صور أثارت الجدل لـ جميلة عوض

أكشن مش في السينما| اقتحام "تريلا" لمقهى بأسوان ومصرع 3 .. القصة الكاملة

بعد ظهورها الأخير.. 10 صور آثارت ضجة لـ درة| شاهد

شرخ في عظمة بالوجه وقناع طبي.. التشخيص الأول لإصابة حسين الشحات

فيديو

أكذوبة سد النهضة فى إنتاج الكهرباء لـ إثيوبيا والدول المجاورة| شاهد

تقلبات جوية .. منخفض جوي وتحذير من تطورات حالة الطقس

عارفة عبد الرسول تنشر فيديو مع أحفادها

روحت لأطباء نفسيين وخايف أصلى..حسام حبيب يكشف مفاجآت عن علاقته بشيرين عبد الوهاب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صابر حارص

صابر حارص يكتب: هل سألت نفسك ما الغاية من الفريضة الرابعة؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : يوريم فيبوشيم .. أقتله ثم أبكى

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : جودر والزمن الجميل

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: لسنا أنتم !

محمد البشاري

د. محمد بشاري يكتب: الدين.. حيث هو حجر أساس

خالد جمال

خالد جمال يكتب| نجوم رمضان (1).. نهى عابدين "ديحة" العتاولة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: غائبون احتفلوا معنا بشهر رمضان!

هند عصام

هند عصام تكتب: سنوحي

اﻟﻤﺰﻳﺪ