المستشار الألماني يؤكد لرئيس الوزراء الفلسطيني استمرار تقديم المساعدات لغزة

تلقى رئيس الوزراء الفلسطيني ووزير الخارجية محمد مصطفى اليوم "السبت" برقية من المستشار الألماني أولاف شولتز، تتعلق بعدد من الملفات المهمة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن شولتز هنأ مصطفى بتكليفه رئيسا للوزراء وتشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة ومباشرة أعمالها، متمنيا له التوفيق في مهام عمله.

وأكد المستشار الألماني في برقيته أن برلين مستمرة في تقديم المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، والعمل مع الشركاء الأوروبيين لدعم حل الدولتين وتحقيق السلام المستدام في المنطقة، ودعم ألمانيا لبرنامج الحكومة الإصلاحي، وما تبعه من تشكيل لجنة وزارية عليا للإصلاح، وإنشاء مكتب تنفيذي للإصلاح المؤسسي ضمن ديوان رئيس الوزراء.