رئيس حزب الجيل ناعيا أحمد فتحى سرور: كان نموذجا للنائب الوطنى المخلص

نعى ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطي وقيادات وأعضاء الحزب وفاة الدكتور أحمد فتحي سرور، القيمة والقامة الذى رحل للقاء ربه فى ليلة مباركة من ليالى شهر رمضان الكريم ، بعد حياة طويلة حافلة بالأعمال الجليلة التى خدمت العدالة والبحث العلمى والقانوني والبرلمان المصرى والدولى.

وقال الشهابى فى بيان صحفى له : كان رحمه الله نموذجا للنائب الوطنى المخلص الذى خدم التشريع فى مصر بعد أن ظل رئيسا لمجلس الشعب لعدة دورات بلغت 21 عاما وتدرج رحمه الله فى المناصب الجامعية أستاذا ورئيسا لقسم القانون الجنائى و الدولى ونائبا لرئيس الجامعة ووزيرا للتعليم ورئيسا للجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع ورئيسا للبرلمان الدولى أكثر من دورة.

ودعا رئيس حزب الجيل الله الغفور الرحيم أن يغفر له ويرحمه ويسكنه فسيح جناته ويلهمنا وأهله والجماعة الوطنية وذويه ومحبيه وعارفى فضله الصبر والسلوان وأنا لله وانا اليه راجعون .

وكان الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق، قد توفيّ فجر اليوم السبت.

وكتب نجله على صفحته على الفيس بوك الدكتور طارق سرور: " اليوم ليلة السابع والعشرين من رمضان استرد الله وديعته، رحل رمز من رموز القانون، بتاريخ قضائي وقانوني ودبلوماسي وتنفيذي وبرلماني ومهني مشرف داخليا ودوليا.

وقال طارق سرور : “رحل صاحب قلب طيب، ظل طيلة حياته في خدمة أبناء وطنه خاصة البسطاء، وداعاً ابي الاب الحنون والمعلم والقدوة الحسنة بعد حياة حافلة من العطاء العلمي والاجتماعي.

وتابع "اللهم في هذه الليلة المباركة، اغفر له وارحمه واعف عنه وعافه وأكرم نزله ووسع مدخله ونقه من الخطايا كما ينقي الثوب الأبيض من الدنس، وقِهِ فِتْنَةَ القبر وعذاب النار.

اللهم اجعل أعماله فى ميزان حسناته اللهمّ إنّه كان لكتابك تالياً وسامعاً…. لين القلب، متسامح.

اللهم عوضه عن كل ألم أصابه بـجنة عرضها السموات والأرض. اللهم برحمتك اجعله في روضة وبستان في نعيم دائم ودار خلد".

تاريخ أحمد فتحي سرور

وأحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب المصري السابق منذ عام 1991، حيث تولّى هذا المنصب ل21 عامًا على التوالي عندما أعلنت نتائج انتخابات 2010، ولد في 9 يوليو 1932 في محافظة قنا بمصر وهو متزوج ولديه ولد (طارق) وبنتان.

وفي فبراير 2022، كرمت المؤسسة العربية للسلام والتنمية، الدكتور أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس أمناء مركز كيميت للتحكيم الدولي، بمناسبة اليوم العالمي للقانون، في حضور النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، ونائب رئيس مجلس أمناء مركز كيميت.

وأشاد النائب محمد أبو العينين، في كلمته الافتتاحية خلال احتفالية اليوم العالمي للقانون، بالقامة القانونية والرمز البرلماني الدولي، الدكتور أحمد فتحي سرور، مؤكدًا أن معرفته به تمتد لسنوات طويلة، فكان الدكتور سرور شخصية لها باع كبير في عالم السياسة الدولية والقانون والتشريع والتعليم وتتلمذ على يديه قامات قانونية كبيرة على مستوى العالم.