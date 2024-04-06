سبوتنيك: قصف قاعدة للجيش الأمريكي في حقل غاز طبيعي شرقي سوريا

أفادت وكالة سبوتنيك الروسية، اليوم "السبت" بأن قاعدة الجيش الأمريكي في حقل "كونيكو" للغاز الطبيعي في ريف محافظة دير الزور الشمالي، شرقي سوريا، قصفت برشقة صاروخية.

وأوضحت الوكالة الروسية غير الرسمية، أنه سُمع دوي انفجارات في منطقة القاعدة، مع تصاعد أعمدة الدخان من داخلها، تزامنا مع حالة استنفار وانتشار من قبل القوات الأمريكية، دون الحصول على معلومات مؤكدة عن سقوط خسائر بشرية، حتى اللحظة.

وأشارت إلى أن هذا الهجوم هو الأول الذي تتعرض له القاعدة منذ فترة ليست بقصيرة، تصل لمدة شهر.

وشهدت المنطقة بعد القصف تحليقا كثيفا للطيران المروحي والمسير التابع للجيش الأمريكي.

وفي شهر فبراير الماضي، استهدفت الفصائل المسلحة العراقية قاعدة الجيش الأمريكي بحقل "العمر" النفطي في ريف دير الزور أكبر قاعدة أمريكية في سورية، برشقه صاروخية، حيث سقط بعض الصواريخ في القرية الخضراء القريبة من الحقل، كما تم استهداف حقل "كونيكو" بسرب طائرات مسيرة انتحارية.

ومنذ 19 أكتوبر 2023، تم استهداف القواعد الأمريكية في سوريا بأكثر من 150 هجوما على خلفية الحرب المستمرة على قطاع غزة، من قبل الجيش الإسرائيلي، منها 36 هجوما على قاعدة حقل "كونيكو" للغاز بريف دير الزور الشمالي.