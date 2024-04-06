رؤساء أحزاب يفتحون النار على حمدين صباحى ويؤكدون: ظهوره على قناة حزب الله تصرف غير مبرر ويجب عليه الترفع  

رئيس حزب الإصلاح والنهضة: ظهور صباحى على قناة الميادين سقطة في حياته السياسية لا تغتفر



الشهابي لـ صباحي: يجب على كل قيادة حزبية أن تكون داعمة لقضايا الأمن القومي



المستقلين الجدد: على حمدين صباحي الاصطفاف مع جميع الأحزاب خلف القيادة السياسية

فتح عدد من رؤساء الأحزاب السياسية النار على حمدين صباحي بعد ظهوره على قناة الميادين الذراع الإعلامى لحزب الله ، وأكدوا أن ظهور صباحي على منصة إعلامية تابعة لحركة ذات أجندة مشبوهة خارجية يعتبر تصرفًا غير مسؤول ويثير العديد من التساؤلات والشكوك في السياق الإقليمي الحالي وتعقيداته.

فى البداية أكد ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل، ضرورة التزام أى قيادة حزبية مصرية فى زياراته الخارجية ولقاءاته التلفزيونية بثوابت الدولة المصرية، بحيث يكون داعما لكل قضايا الأمن القومى وأن تكون مواقفه الحزبية لا تتعارض مع السياسات التى تنتهجها الدولة المصرية وخاصة تلك السياسات الخارجية التى تتعلق بقضيتنا المركزية.

ودعا الشهابي فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" حمدين صباحى إلى الارتفاع على المواقف الحزبية الضيقة ليحقق توافقا مع مصالح الوطن العليا فى لقاءاته الإعلامية وألا يعطى فرصة للمتربصين بالوطن ان ينالوا منه.

وطالب رئيس حزب الجيل، صباحى بأن يتذكر دائما ماحدث من تدخلات فى شئوننا الداخلية من تنظيمات متطرفة وضعت نفسها عنصرا فاعلا فى مخططات أصحاب الفوضى الخلاقة وساعدت في اقتحام السجون وتهريب السجناء منها ، مضيفا أن ذلك التنظيم لم يعتذر حتى الآن عما ارتكبه ضد الدولة والشعب المصرى فى أحداث 25 يناير 2011 وما بعدها.

وأكد رئيس حزب الجيل أن أى سياسى مصرى ملتزم كان عليه أن يطالب حزب الله بالاعتذار عما ارتكبه من جرائم يعاقب عليها القانون المصرى والقانون الدولى.

وقال الدكتور هشام عنانى، رئيس حزب المستقلين الجديد أن حمدين صباحى من وجهة نظرى دائما ما يثير الجدل، مشيرا إلى أن ظهوره على قناة الميادين الذارع الإعلامي لحزب الله يأتى فى توقيت ليس فى صالح الموقف المصرى الملتزم بالثوابت الوطنية الخاصة بالحفاظ على حقوق الشعب الفلسطينى ودول الجوار.

وأكد عنانى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أنه لا يعرف بأى صفة يظهر حمدين صباحى على قناة الميادين، داعيا حمدين صباحى إلى ضرورة الاصطفاف مع كافة الأحزاب والقوى السياسية مع الشعب المصرى، لأن هذا توقيت الاصطفاف الوطنى خلف القيادة السياسية، فى ظل اضطراب إقليمى.

وأدان هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة بشدة ظهور حمدين صباحي على قناة الميادين التابعة لحزب الله وإساءته لمصر، ووصف هذا التصرف بأنه غير مبرر ويمثل سقطة في حياته السياسية لا تغتفر.

وأضاف عبد العزيز فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن ظهور صباحي على منصة إعلامية تابعة لحركة ذات أجندة مشبوهة خارجية يعتبر تصرفًا غير مسؤول ويثير العديد من التساؤلات والشكوك في السياق الإقليمي الحالي وتعقيداته.

وأشار رئيس حزب الإصلاح والنهضة إلى أن تاريخ صباحي، ولا سيما في السنوات الأخيرة، يتسم بتصرفات لا تليق بوعي سياسي أو حس وطني، وعلى وجه الخصوص في دعمه لعودة جماعة الإخوان الإرهابية إلى الساحة السياسية رغم تورطهم الواضح في أعمال عنف وفوضى تسببت في سفك دماء المصريين.

وشدد عبد العزيز على أن مصر تشهد حاليًا ظروفًا تاريخية وإقليمية حساسة، وبفضل الجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، استعادت مكانتها الريادية في المنطقة.، مؤكدا على أن تحركات صباحي وأمثاله لن تلغي ما تحقق من تقدم واستقرار، وأن مصر ستواصل تعزيز تأثيرها الإيجابي ودورها القيادي في المنطقة بحكمة وحزم.