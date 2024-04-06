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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

التحريات تكشف مفاجأة في إجهاض فتاة مستشفى الهرم

فتاة - أرشيفية
فتاة - أرشيفية

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة ملابسات إجهاض فتاة داخل مستشفى في الهرم  بالجيزة، حيث تبين أنها كانت حامل من خطيبها بعد أن عاشرها معاشرة الأزواج.

القصة الكاملة لـ إجهاض فتاة في الجيزة

شرحت تحريات الأجهزة الأمنية في الجيزة، أن المتواجدين داخل المستشفى سمعوا أصوات صراخ فتاة داخل الحمامات وبعد دخولهم عثروا عليها في الأرض تنزف وعلى الفور تم نقلها إلى غرفة لتلقى العلاج والعناية.

وتبين من التحريات التي أجرتها أجهزة أمن الجيزة، أن خطيب الفتاة عاشرها معاشرة الأزواج مما نتج عنه حملها وبعد ذلك قاموا بالتوجه إلى المستشفى للإجهاض وقامت بتعاطي الأقراص، وبعدها شعرت بمغص شديد ودخلت إلى الحمام.

كما أفادت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، أن الفتاة تخلصت من الجنين خوفا من الفضيحة، حيث قامت أسرتها بتحديد حفل كتب الكتاب والزواج وتحرر المحضر اللازم وتم التحفظ على الفتاة وخطيبها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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