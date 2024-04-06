خير من ألف شهر.. أحمد عمر هاشم يتحدث عن فضائل ليلة القدر

أكد الدكتور احمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء، أن ليلة القدر في شهر رمضان خير من ألف شهر والله سبحانه وتعالى أنزل سورة في القرآن باسمها.

وقال احمد عمر هاشم في برنامجه " يوميات الرسول" المذاع على قناة " صدى البلد": " من الضروري الإكثار من الأعمال الصالحة في ليلة القدر ".

وأضاف عمر هاشم: "ليلة القدر ليست جائزة لصاحب الحظ إنما هي ليلة يحسب فيها للعبد عمر أكثر من 80 سنة عبادة".

وتابع احمد عمر هاشم :" الدعاء في ليلة القدر مستجاب، والملائكة تتنزل للأرض وتحتفل بليلة القدر وهي ليلة سلام حتى مطلع الفجر ".

وأشار احمد عمر هاشم إلى أن "القرآن الكريم فيه سورة كاملة تحدثت عن ليلة القدر وهي سورة القدر ".