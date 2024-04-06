قرار عاجل من النيابة بشأن سائق تطبيق توصيل شهير تعدى بالضرب على شخصين أجانب

أمرت جهات التحقيق بسرعة تحريات المباحث حول واقعة تعدي سائق تطبيق شركة توصيل شهير على شخصين يحملان جنسية إحدى الدول في التجمع.

وكشفت التحقيقات الاولية، أن شرطة التجمع الأول تلقت بلاغا من شخصان "يحملان جنسية إحدى الدول" مقيمان بدائرة القسم مصابان بعدة إصابات متفرقة بالجسم وقررا بأنهما عقب قيامهما بطلب سيارة عبر أحد تطبيقات الهاتف المحمول وإستقلالها صحبة قائدها حدثت بينهم مُشادة كلامية.

واوضحت المعاينة الأولية أن سبب الخلاف حول القيمة المالية المقابلة للرحلة تعدى خلالها عليهما بالضرب محدثا إصابتهما، و عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المشكو في حقه وإعترف بإرتكاب الواقعة.