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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

نائب: رسائل الرئيس بحفل إفطار الأسرة المصرية عزم على مداومة مسار الإصلاح الاقتصادي

المهندس حازم الجندي
المهندس حازم الجندي عضو مجلس الشيوخ

قال النائب المهندس حازم الجندي عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن حفل إفطار الأسرة المصرية الذي حضره الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، شهد حضورًا مجتمعيًا متنوعًا ما بين وزراء ونواب وساسة وإعلاميين واقتصاديين ومثقفين ورجال دين وفئات مختلفة تمثل كافة أطياف المجتمع المصري، وهو تأكيد على أهداف الدولة المصرية والقيادة السياسية بتعزيز التواصل والتكامل بين جميع فئات المجتمع.

وأشاد المهندس حازم الجندي في بيان له اليوم، برسائل الرئيس السيسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، والتي حملت رسالة تحية وتقدير للقوات المسلحة المصرية ورجال الإعلام وكافة الفئات التي شاركت في مواجهة التحديات والأزمات خلال الفترة الماضية والحالية، وكل من ساهم في تشكيل وعي الشعب المصري بما يجري من أحداث وتحديات تطلب من اليقظة الشديدة للحفاظ على أمن واستقرار الوطن، وقوته وصلابته رغم ما واجهناه من ظروف.

وأكد عضو مجلس الشيوخ أن القيادة السياسية عازمة على الاستمرار في مسار الإصلاح الاقتصادي الشامل، بما يدعم المواطن المصري، ويولي اهتمامًا كبيرًا بالفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا في المجتمع، بما يؤكد مدى إحساس الرئيس بهموم البسطاء، وإدراكه الجيد لما يُحاك ضد مصر من مؤامرات ومحاولات لإقحامها في أزمات محلية ودولية، فهو يحمل مسئولية كبيرة فى ظل مستجدات وأحداث راهنة تلقى بظلالها على اقتصاديات العالم، وكذلك حرص على توفير حياة كريمة لجموع المصريين.

وثمّن عضو الهيئة العليا لحزب الوفد تأكيد الرئيس السيسي على استمرار حالة الحوار الوطني، الذي ساهم في خلق الكثير من الفرص والتى كانت سببًا في الوصول إلى مخرجات وتوصيات من شأنها تعزيز مسار الإصلاح لكافة الملفات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، بما يسهم في دعم جهود الدولة لمجابهة أية تحديات أو أزمات.

حفل إفطار الأسرة المصرية الرئيس عبد الفتاح السيسي المجتمع المصري التحديات الازمات

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