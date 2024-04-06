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رئيس التحرير
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برلمان

اقتصادية النواب: الرئيس حريص على استكمال الحوار الوطني

عمرو القطامى، أمين
عمرو القطامى، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب

قال النائب عمرو القطامى، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن الحوار الوطني يعتبر أحد مكاسب حفل إفطار الأسرة المصرية، حيث سبق وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى عام 2022 عن إطلاق حوار مجتمعى يضم كافة فئات المجتمع الوطنية لإجراء حوار مجتمعى شامل حول مختلف القضايا.

أشار القطامى، إلى أن حفل إفطار الأسرة المصرية أصبح من الثوابت التى رسخها الرئيس عبد الفتاح السيسى، مؤخرا، وإعلان الرئيس خلال الحفل اليوم، أن الحوار الوطني حالة بدأت في أبريل من عام 2022، متابعا: "الدكتور ضياء رشوان قدم لي مخرجات عبارة عن 90 توصية ومقترحا"، يؤكد أن الرئيس يهتم جيدا بالحوار الوطني ومخرجاته ويضعه نصب عينيه.

أضاف أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن كلمة الرئيس السيسى تطرقت أيضا لحجم التحديات التى تواجه الدولة المصرية، قائلا:" أنه وعلى الرغم من جسامة التحديات التي واجهناها إلا أن إرادة المصريين علت عما سواها ونفذت إرادتهم و أحلامهم المشروعة في بناء دولة ديمقراطية، وهو ما يعكس أيضا اهتمام القيادة السياسية بالفئات البسيطة، والاهتمام باستكمال بناء الدولة وتحقيق رؤية مصر 2030.

وأكد النائب عمرو القطامى، أن الحوار الوطنى حالة فريدة سيكون لها دور كبير خلال الفترة المقبلة فى الوصول لحلول جذرية للعديد من القضايا وفى مقدمتها الملف الاقتصادى بناء على مخرجات نتيجة نقاشات مثمرة لكل فئات المجتمع بمختلف أطيافهم وإعلاء المصلحة العامة والوطنية للدولة المصرية.

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