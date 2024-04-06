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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مصطفى شعبان: أستقبل المصائب بهدوء .. والسوشيال ميديا تزييف للواقع

مصطفى شعبان
مصطفى شعبان

أكد الفنان مصطفى شعبان، أنه يعيش حياته كشخص طبيعي ويتحرك في أي حته بحرية ويرحب بتصوير وإعجاب الجمهور، قائلا: "بلعب في نادي رماية ومش بروح مولات وبروح النادي والشغل والمزرعة وبطولات الخيل والرماية في كل حتة وبقابل صحابي في كافيهات".

أوضح مصطفى شعبان، خلال حواره ببرنامج "حبر سري"، مع الاعلامية اسما ابراهيم، على قناة القاهرة والناس، أن طبعه الهدوء معظم الوقت، مضيفا: "أنا أكثر واحد يستقبل المصائب بهدوء ومش بتوتر ولازم اسمع وافكر براحة"، كما أشار إلى أن السوشيال ميديا أضرت المجتمع أكثر من نفعه.

وتابع: "السوشيال ميديا بقى في واقع على السوشيال ميديا مش حقيقي ومزيف وأي حد يكتب أي حاجة والفن هو اللي افاد السوشيال ميديا أكثر من إفادته للفن ولازم يكون في ثقافة في التعامل مع السوشيال ميديا وكله حسب ثقافة الناس".

▶️ شاهد هذا الفيديو https://www.facebook.com/share/v/rq2g7P52wNTxmvra/?mibextid=ox5AEW

أسما إبراهيم الفنان مصطفى شعبان برنامج حبر سري السوشيال ميديا توك شو

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