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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

عيد عبد الهادي: كلمة الرئيس اليوم طمأنت المصريين على تجاوز التحديات

عيد عبدالهادي
عيد عبدالهادي

ثمن عيد عبدالهادي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة المركزية بحزب الحرية المصري، كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية بحضور طوائف الشعب المصري

وأشار، في بيان له، إلى أن الرئيس دائما ما يبرهن على الشعب المصري الذي يتحمل دائما الصعاب، وحريص على الحفاظ على عزيمته وصلابته وقوته؛ تحقيقا لمجد هذا الوطن، وإعلاء للمسار التنموي الصحيح الذي قدمت الدولة المصرية العديد من التضحيات خلاله؛ لكي تصل اليوم إلى طريقها الصحيح وتكون كلمتها ذات شأن، وتحركاتها على مسمع ومرئى من العالم.

وأكد عبد الهادي، أن كلمة الرئيس بعثت برسائل طمأنينة للشعب المصري في قدرة الدولة- متمثلة في القيادة السياسية والحكومة- على تجاوز التحديات الراهنة واستمرار الدفع بكافة المساعي والخطط للحفاظ على معدلات النمو التي وصلت إليها في كافة المجالات، مشيراً إلى أن الدولة المصرية لم تتقدم إلا بفضل سواعد أبناءها المخلصين الذين أدركوا أهمية العمل والمشاركة لصالح بناء مستقبل وطن نحو الأفضل والأرقى.

ولفت عبد الهادي، إلى أن الرئيس السيسي ألقى كلمته وسط حشود تمثل طوائف وفئات المجتمع المصري، مما يبعث برسالة بوحدة وتلاحم هذا الوطن، وأن الجميع يعمل من أجل هدف واحد وهو إعلاء شأن هذا البلد، والمضي معا نحو مستقبل أفضل، والعبور برؤى وأفكار مختلفة تحمل عنوان الجمهورية الجديدة.

وأضاف رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة المركزية بالحزب، أن توجيهات الرئيس باستكمال حالة الحوار الوطني ومتابعة تنفيذ توصيات كافة مراحله؛ رسالة جديدة تعكس تثبيت القيادة السياسية لمبدأ التشاور والتحاور كلغة أساسية لبحث التحديات، وفتح آفاق جديدة تجمع تحت مظلتها كافة أطياف وألوان الشعب المصري من أجل مصلحة الوطن ونبذ أي خلاف.

عيد عبدالهادي لجنة المشروعات الصغيرة حزب الحرية المصرى الرئيس عبد الفتاح السيسي الجمهورية الجديدة

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