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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

آرون بوشنل جديد.. إضراب طيار أمريكي عن الطعام تنديدا بالعدوان على غزة

صدى البلد

واصل الجندي في القوات الجوية الأمري لاري هيبرت اعتصامه أمام البيت الأبيض لليوم السادس على التوالي بالتوازي مع إضرابه عن الطعام، للمطالبة بوقف الحرب والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة المستمرة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وبدأ العسكري الأمريكي البالغ من العمر 26 عاما، إضرابه عن الطعام واعتصامه أمام البيت الأبيض، منذ 31 مارس الماضي، وذلك تحت شعار "أوقفوا احتلال غزة".

وقال هيبرت -وهو عضو بجمعية "قدامى المحاربين من أجل السلام" -إن الجندي الأمريكي آرون بوشنل، الذي أضرم النار في نفسه أمام السفارة الإسرائيلية بواشنطن في 25 فبراير الماضي تنديدا بالحرب على غزة، شكل مصدر إلهام له لإطلاق اعتصامه وإضرابه عن الطعام.

وأوضح هيبرت -في حديث لوكالة الأناضول- أنه يرغب من خلال هذه الخطوة في تعزيز الضغوط على الحكومة الأميركية لوقف توريد الأسلحة إلى إسرائيل، ولخلق وعي عالمي إزاء ما يجري في غزة.

ووصف الجندي الأمريكي الممارسات الإسرائيلية في غزة،  بـ"الإبادة الجماعية".

وبشأن مقتل عمال إغاثة أجانب في غزة جراء هجوم إسرائيلي، قال الجندي الأميركي "خطوة غير مستبعدة من إسرائيل في ظل الحرب التي تشنها ضد مدنيي القطاع."

غزة

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