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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مسلسل المعلم الحلقة 27 .. الجنتل يخطف حسن نجل مصطفى شعبان

صدى البلد

شهدت الحلقة 27 من مسلسل المعلم العديد من الأحداث المثيرة والهامة.

قام المعلم بالاستيلاء على سوق السمك وأخبر التجار بعدم بيع أي سمك الا له لمنع الجنتل من سداد باقي شحنه السمك .

بعدها يقوم الجنتل بخطف حسن نجل المعلم ويهدده بقتله في حالة عدم حصوله على المخدرات .


مسلسل المعلم:

يعرض مسلسل المعلم ، بطولة مصطفى شعبان على قناة الحياة فى تمام الساعة 9:45 مساء، والإعادة الساعة 1.30 صباحًا، والساعة 6.45 مساء والساعة 10.30 صباحاً والساعة 4.30 مساء، إضافة إلى عرضه بالتزامن على watch it الساعة 9.45 مساء.
 

مسلسل المعلم يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024 وبطولة، مصطفى شعبان، سهر الصايغ، أحمد بدير، عبد العزيز مخيون، انتصار، منذر رياحنة، سلوى خطاب، محمود الليثى، أحمد فؤاد سليم، سارة نور، محمد العمروسى، أحمد عبدالله محمود، أسامة الهادى، مصطفى حشيش، لبنى ونس، طارق النهري، مفيد عاشور، علاء زينهم، حمدي هيكل الطفل جان رامز وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل.

مسلسل المعلم

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