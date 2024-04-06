نائبة: كلمة الرئيس بحفل إفطار الأسرة المصرية توجه مستقبلي يحمل تطلعات وطنية

قالت النائبة رحاب موسى، عضو مجلس النواب، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، تعكس رؤية جديدة وتوجه مستقبلي يحمل الكثير من الطموحات والتطلعات الوطنية.

وأوضحت موسى، في تصريحات صحفية لها، أن توجيهات الرئيس السيسي باستمرار الحوار الوطني والاهتمام بمحور بناء الإنساء تهدف بناء مجتمع قوي متماسك يستند إلى قسم العدالة والتسامح.

وأكدت عضو مجلس النواب فى بيان صحفى لها أن الرئيس السيسي منذ توليه قيادة الدولة وهو يعمل على تعزيز حالة الانفتاح السياسي وتعزيز مسيرة الديمقراطية في البلاد.

وأشارت النائبة رحاب موسى، إلى أن الرئيس السيسي يسعى إلى تحقيق التقدم والاستقرار الاقتصادي، فضلا عن تخقيق المزيد من الإجراءات التي تعزز دور المواطن وتعمق العدالة الاجتماعية.

وتابعت عضو مجلس النواب، أن كلمة الرئيس السيسي تحمل دائماً رسائل إيجابية رغم التحديات والظروف الاقتصادية الصعبة التي تشهدها البلاد حاليا جراء تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية وارتفاع معدل التضخم، مثمنا الإرادة القوية للدولة المصرية ومواصلة مسيرة البناء والتنمية والعمل لعبور الأزمات ومواجهة التحديات والوصول إلى بر الأمان والنهوض بمصر واقتصادها.

يشار إلى أن شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في حفل إفطار الأسرة المصرية، مؤكدا الاستمرار في إجراءات الإصلاح الاقتصادي للتوسع في الرقعة الزراعية ودعم القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة مع توفير الحماية الاجتماعية ودعم حالة الانفتاح، واستمرار الحوار الوطني والتركيز على محور بناء الإنسان.