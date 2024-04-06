عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نائبة: كلمة الرئيس بحفل إفطار الأسرة المصرية توجه مستقبلي يحمل تطلعات وطنية

النائبة رحاب موسى،
النائبة رحاب موسى، عضو مجلس النواب

قالت النائبة رحاب موسى، عضو مجلس النواب، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، تعكس رؤية جديدة وتوجه مستقبلي يحمل الكثير من الطموحات والتطلعات الوطنية. 

وأوضحت موسى، في تصريحات صحفية لها، أن توجيهات الرئيس السيسي باستمرار الحوار الوطني والاهتمام بمحور بناء الإنساء تهدف بناء مجتمع قوي متماسك يستند إلى قسم العدالة والتسامح. 

وأكدت عضو مجلس النواب فى بيان صحفى لها أن الرئيس السيسي منذ توليه قيادة الدولة وهو يعمل على تعزيز حالة الانفتاح السياسي وتعزيز مسيرة الديمقراطية في البلاد. 

وأشارت النائبة رحاب موسى، إلى أن الرئيس السيسي يسعى إلى تحقيق التقدم والاستقرار الاقتصادي، فضلا عن تخقيق المزيد من الإجراءات التي تعزز دور المواطن وتعمق العدالة الاجتماعية. 

وتابعت عضو مجلس النواب، أن كلمة الرئيس السيسي تحمل دائماً رسائل إيجابية رغم التحديات والظروف الاقتصادية الصعبة التي تشهدها البلاد حاليا جراء تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية وارتفاع معدل التضخم، مثمنا الإرادة القوية للدولة المصرية ومواصلة مسيرة البناء والتنمية والعمل لعبور الأزمات ومواجهة التحديات والوصول إلى بر الأمان والنهوض بمصر واقتصادها. 

يشار إلى أن شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في حفل إفطار الأسرة المصرية، مؤكدا الاستمرار في إجراءات الإصلاح الاقتصادي للتوسع في الرقعة الزراعية ودعم القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة مع توفير الحماية الاجتماعية ودعم حالة الانفتاح، واستمرار الحوار الوطني والتركيز على محور بناء الإنسان.

الرئيس عبدالفتاح السيسي حفل إفطار الأسرة المصرية إفطار الأسرة المصرية الديمقراطية الإستقرار الإقتصادي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذروة الإثنين والثلاثاء.. الأرصاد تُفجر مفاجأة عن طقس الـ6 أيام القادمة

صفقة الموسم.. الزمالك يزف بشرى لجمهوره بضم هذا اللاعب

صدمة لجماهير الأهلي بشأن مدة غياب حسين الشحات

نرجوكم .. نداء عاجل من السلطات السعودية بشأن الحرم المكي

الصحة تكشف تفاصيل حريق مستشفي التامين الصحي في مدينة نصر

حسن شاكوش وطليقته ريم طارق ضحايا رامز جلال اليوم

مسئول كبير ورجل أعمال.. إحالة أكبر قضية رشوة في البترول إلى الجنايات| خاص

مفيش تفاصيل.. إعلامي يكشف اقتراب الزمالك من ضم لاعب الأهلي السابق

ترشيحاتنا

اتفاق ثلاثي مع ليلى .. تامر أمين يصدم جمهور ياسمين والعوضي بشأن طلاقهما

الفنان دياب: مكنتش لاقي آكل ولا ألبس.. وكنت عاوز أقتل الفقر

نجمة مسلسل مليحة لـ الرئيس السيسي: نشعر أن الفلسطيني فرد من الأسرة المصرية

مدير الشئون الدينية بالجامع الأزهر: مضاعفة الأجر مزية وعطية من الله لأمة محمد

جيش الاحتلال يعلن إصابة 4 جنود في غزة.. اثنان منهم بحالة خطيرة

بريطانيا تعلن عن حادث بحري جديد جنوب غرب الحديدة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزنه 10 طن وطولة 10 متر| ما هو بقر البحر؟.. وماذا تعرف عنه؟

عشبة تقوي الذاكرة والمناعة والعظام |تعرف عليها

المداح الحلقة 28 .. صابر يرى سرا خطيرا في منامه

بيهدي الأعصاب.. فوائد مذهلة للجسم عند تناول عصير الليمون بالنعناع

فيديو

الزمالك لم يقدرني.. إمام عاشور: رضا عبدالعال «هجاص» والأهلي أفضل حاجة حصلت لي |فيديوجراف

رفضت تقبيلها بالمسجد.. المطربة بوسي تتصدر التريند في رمضان للمرة الثانية

مصر تواصل أعمال الإسقاط الجوى للمساعدات الإنسانية على شمال قطاع غزة

أكذوبة سد النهضة فى إنتاج الكهرباء لـ إثيوبيا والدول المجاورة| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من أنت ؟ ... رحلة اكتشاف الذات

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. العطاء والسعادة فى "تفطير الصائمين"

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: بدائل المخطط الاسرائيلي من غزة الي رام الله

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعًا فتحي سرور

صابر حارص

صابر حارص يكتب: هل سألت نفسك ما الغاية من الفريضة الرابعة؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : يوريم فيبوشيم .. أقتله ثم أبكى

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : جودر والزمن الجميل

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: لسنا أنتم !

اﻟﻤﺰﻳﺪ