بريطانيا تعلن عن حادث بحري جديد جنوب غرب الحديدة

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، عن تلقيها تقريرًا عن إطلاق صاروخين باتجاه سفينة على مسافة 60 ميلًا بحريا جنوب غرب الحديدة باليمن.

وقالت الهيئة في بيان نشرته على منصة "إكس"، إنه تم اعتراض أحد الصاروخين الذين استهدفا سفينة في البحر الأحمر بينما اصطدم الثاني بالمياه على مسافة منها.

وأضافت أن السفينة لم تبلغ عن أي أضرار وتم التأكد من سلامة الطاقم، لافتة إلى أنه فتح تحقيق في الحادث.

ويستهدف الحوثيون، المدعومين من إيران، السفن التجارية والعسكرية في البحر الأحمر وخليج عدن منذ نوفمبر، عقب الحرب على قطاع غزة.

أدت هذه الهجمات، التي يُنظر إليها على أنها محاولات للضغط على إسرائيل وسط صراعها مع حماس في غزة، إلى تعطيل طرق التجارة البحرية بشكل كبير، مما أجبر العديد من شركات الشحن على تحويل سفنها حول القارة الأفريقية.