بقوة 700 حصان.. أحدث سيارة من BMW

بعد انتظار دام 30 عامًا، قررت شركة BMW اتباع خطى آودي ومرسيدس بنز، بتقديم السيارة ذات الأداء العالي M5 Touring، إلى الولايات المتحدة الأمريكية. ومن المتوقع أن تُطلق النسخة الطويلة لأعلى فئة من سلسلة 5-Series لاحقًا هذا العام.

في فبراير، قدمت العلامة التجارية الألمانية نسخًا جديدة من عربات السيدان من سلسلة 5 والطراز الكهربائي بالكامل i5.

كانت النسخ الطويلة تتميز بتصميم قوي وجميع خيارات مجموعات القوى (البنزين، الهجين، البطارية) التي يمكنك أن تطلبها.

وللأسف، أعلنت الشركة أنه ليس لديها خطط لإطلاق أي من عربات السيارات إلى هذا الجانب من المحيط الأطلسي، ولكنها كشفت عن وجود فرصة لوصول سيارة M5 Touring لأعلى فئة.

وفي يوم الخميس، أكدت الشركة الألمانية أن النسخة الثالثة من عربتها M5 ستكون متاحة للبيع في أمريكا.

يبدو أن المركبة لم تكن جاهزة للكشف الكامل بعد، ولكن العلامة التجارية بدأت في التشويق لها ولسيارة M5 الجديدة في سلسلة من مقاطع الفيديو على YouTube.

في المقطع الأول، الذي يظهر فيه كلا السيارتين تحت التجربة، تكون العربة مغطاة بطلاء رقمي يجعل من الصعب رؤية أي تفاصيل حقيقية.

مواصفات سيارة BMW M5

يبدو أنها تتمتع بنفس الشكل العام لسيارة 5-Series Touring القياسية، ولكن من المحتمل أن تتميز بهيكل أكثر تحديًا يهدف إلى تحسين الأداء الديناميكي.

كما تظهر صورة تشويقية أيضًا وجود جناح أكبر يخرج من سقف المركبة.

ولكن القصة الكبيرة هنا، كما هو الحال مع جميع سيارات M، ستكون في مجموعة القوى. ستحتوي على تجهيزات كهربائية مستمدة من سيارة سباق M Hybrid V8 GTP.

ومن المتوقع أن تقوم بربط محرك V-8 مزدوج التربو بمحرك كهربائي سينتج على الأرجح أكثر من 700 حصان، وفقًا لـ Motor1.com.

يعتبر من الجيد أن تكون مجموعة القوى بهذه القوة، حيث يتوقع أن تكون العربة ثقيلة الوزن، مع وزن يتجاوز 5,368 رطلاً.