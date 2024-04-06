الأنبا باسيليوس يترأس يوم الطفولة المرسلة بالإيبارشية

ترأس نيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، مساء اليوم، يوم الطفولة المرسلة بالإيبارشية، وذلك بكاتدرائية يسوع الملك، بالمنيا.

أقيم الاحتفال تحت شعار "اذهب وتفقد سلامة أخوك"، بتنظيم من المكتب الوطني للمنشآت الرسولية البابوية، بالإيبارشية، بقيادة الأب ميخائيل صبحي، بمشاركة عدد من الآباء الكهنة، والأخوات الراهبات.

أجرى صاحب النيافة حوارًا أبويًا مع شباب المرحلة الإعدادية، حيث استمع لآرائهم، ومقترحاتهم، كما ألقى راعي الإيبارشية تأملًا روحيًا للحاضرين بعنوان "كيف تكون مرسل؟".

أكد الأب المطران للجميع أهمية المواظبة على حضور هذه اللقاءات، والاستفادة منها، موضحًا هدف اللقاء هو إشعال الروح الإرسالية في أبناء وبنات المرحلة الإعدادية، كما تضمن اليوم أيضًا عددًا من الفقرات المتنوعة الأخرى.