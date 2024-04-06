عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ولي العهد السعودي يبحث مع نظيره البحريني فرص التعاون الثنائي

ولي العهد السعودي
ولي العهد السعودي ونظيره البحريني

استقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، نظيره البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة رئيس مجلس الوزراء، في قصر الصفا بمكة المكرمة، مساء اليوم السبت.

وحسب وكالة الأنباء السعودية، رحب ولي العهد بنظيره البحريني، متمنياً له ومرافقيه طيب الإقامة، فيما عبر عن سعادته بزيارة المملكة، وتقديره لما لقيه والوفد المرافق من كرم الضيافة وحسن الاستقبال.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين وفرص التعاون الثنائي في مختلف المجالات، وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز الصفا نظيره البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذروة الإثنين والثلاثاء.. الأرصاد تُفجر مفاجأة عن طقس الـ6 أيام القادمة

صفقة الموسم.. الزمالك يزف بشرى لجمهوره بضم هذا اللاعب

صدمة لجماهير الأهلي بشأن مدة غياب حسين الشحات

مسئول كبير ورجل أعمال.. إحالة أكبر قضية رشوة في البترول إلى الجنايات| خاص

أكذوبة سد النهضة فى إنتاج الكهرباء لـ إثيوبيا والدول المجاورة| شاهد

نرجوكم .. نداء عاجل من السلطات السعودية بشأن الحرم المكي

الصحة تكشف تفاصيل حريق مستشفي التامين الصحي في مدينة نصر

حسن شاكوش وطليقته ريم طارق ضحايا رامز جلال اليوم

ترشيحاتنا

الصور الأولي لحادث مصرع و إصابة 7 أشخاص من أسرة واحدة بالبحيرة

مصرع وإصابة 9 في إطلاق نار بأمريكا | فيديو

دياب: شرف ليا تقديم عمل فني عكنن على الإسرائيليين

مخلوقات غريبة .. فيديو يصدم المتابعين لفاكهة الفراولة تحت المجهر |شاهد

الجرار اتقلب فوق التروسيكل.. مصرع وإصابة 7 أشخاص من أسرة واحدة بالبحيرة

أوتوماتيك بـ 120 ألف جنيه .. أرخص السيارات في السوق المصري


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدل ما تشتري جديد .. وصفات منزلية للتخلص من بقع الصدأ

ظاهرة نادرة| تحل كل 375 عاما .. ماذا حدث بالشمس

وزنه 10 طن وطولة 10 متر| ما هو بقر البحر؟.. وماذا تعرف عنه؟

عشبة تقوي الذاكرة والمناعة والعظام |تعرف عليها

فيديو

الزمالك لم يقدرني.. إمام عاشور: رضا عبدالعال «هجاص» والأهلي أفضل حاجة حصلت لي |فيديوجراف

رفضت تقبيلها بالمسجد.. المطربة بوسي تتصدر التريند في رمضان للمرة الثانية

مصر تواصل أعمال الإسقاط الجوى للمساعدات الإنسانية على شمال قطاع غزة

أكذوبة سد النهضة فى إنتاج الكهرباء لـ إثيوبيا والدول المجاورة| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من أنت ؟ ... رحلة اكتشاف الذات

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. العطاء والسعادة فى "تفطير الصائمين"

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: بدائل المخطط الاسرائيلي من غزة الي رام الله

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعًا فتحي سرور

صابر حارص

صابر حارص يكتب: هل سألت نفسك ما الغاية من الفريضة الرابعة؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : يوريم فيبوشيم .. أقتله ثم أبكى

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : جودر والزمن الجميل

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: لسنا أنتم !

اﻟﻤﺰﻳﺪ