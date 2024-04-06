ولي العهد السعودي يبحث مع نظيره البحريني فرص التعاون الثنائي

استقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، نظيره البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة رئيس مجلس الوزراء، في قصر الصفا بمكة المكرمة، مساء اليوم السبت.

وحسب وكالة الأنباء السعودية، رحب ولي العهد بنظيره البحريني، متمنياً له ومرافقيه طيب الإقامة، فيما عبر عن سعادته بزيارة المملكة، وتقديره لما لقيه والوفد المرافق من كرم الضيافة وحسن الاستقبال.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين وفرص التعاون الثنائي في مختلف المجالات، وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.