يوسف الحسيني : الرئيس السيسي غير مصر من حال لحال تاني خالص

قال الإعلامي يوسف الحسيني، إن الرئيس السيسي استلم مصر غيرها من حال إلى حال، معقبا: "الرئيس السيسي استلم مصر غيرها من حال لحال تاني وزي ما قال هخلي مصر حاجة تانية".

وأضاف الإعلامي يوسف الحسيني، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المُذاع عبر فضائية "الأولى"،: "على سبيل المثال عندما استلم الرئيس السيسي الحكم توشكى تكاد تكون جرداء عبارة عن بقع متناثرة من الأراضي التي تم استثمارها زراعيا وحاليا توشكى أصبحت منورة ومتخضرة".

وأشار: "أصبح هناك مدن جديدة في كل محافظات الصعيد ومحافظات بحري في الدلتا وهذا لم يكن موجود في السابق".

وتابع الإعلامي يوسف الحسيني،: "الرقعة العمرانية تم مضاعفتها خلال الـ10 سنوات الماضية".

