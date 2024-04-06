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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

يوسف الحسيني : الرئيس السيسي غير مصر من حال لحال تاني خالص

يوسف الحسيني
يوسف الحسيني

قال الإعلامي يوسف الحسيني، إن الرئيس السيسي استلم مصر غيرها من حال إلى حال، معقبا: "الرئيس السيسي استلم مصر غيرها من حال لحال تاني وزي ما قال هخلي مصر حاجة تانية".

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وأضاف الإعلامي يوسف الحسيني، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المُذاع عبر فضائية "الأولى"،: "على سبيل المثال عندما استلم الرئيس السيسي الحكم توشكى تكاد تكون جرداء عبارة عن بقع متناثرة من الأراضي التي تم استثمارها زراعيا وحاليا توشكى أصبحت منورة ومتخضرة".

 

وأشار: "أصبح هناك مدن جديدة في كل محافظات الصعيد ومحافظات بحري في الدلتا وهذا لم يكن موجود في السابق".

 

وتابع الإعلامي يوسف الحسيني،: "الرقعة العمرانية تم مضاعفتها خلال الـ10 سنوات الماضية".
 

يوسف الحسيني

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