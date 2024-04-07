ملك الفئة الشبابية من سامسونج..أفضل موبايل للفئة المتوسطة في 2024

يعد هاتف Galaxy A55 الأحدث من شركة سامسونج واحدًا من أفضل هواتف الشركة في الفئة المتوسطة والشبابية، حيث يتمتع الهاتف بعدد من المواصفات الكبيرة أبرزها الكاميرا فائفة الدقة والبطارية الكبيرة ومعالج قوي يقدم أداءً سريعًا.

وجاء هاتف سامسونج Galaxy A55 بشاشة مقاومة للمياه والغبار من نوع S-AMOLED قياس 6.6 بوصة، بجودة +FHD، مع معدل تحديث 120 هرتز في الثانية، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة، وحماية للزجاج من نوع Gorilla Glass Victus.

ويقدم هاتف سامسونج Galaxy A55 كاميرا خلفية ثلاثية الكاميرا الرئيسية تأتي بدقة 50 ميجابكسل مع ميزة OIS، وكاميرا فائقة الاتساع 12 ميجابكسل، وكاميرا ماكرو 5 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل لتصوير السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو.

ويحتوي هاتف سامسونج Galaxy A55 على بطارية ضخمة بقوة 5000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 25 وات، مع منفذ للشحن من نوع USB-C، و Wi-Fi 6 و Bluetooth 5.3.

ويعمل هاتف سامسونج Galaxy A55 بمعالج من نوع Exynos 1480 من إنتاج شركة سامسونج، مع ذاكرة وصول عشوائية سعة 8 و 12 جيجا بايت، وذاكرة تخزين داخلية سعة 128 و 256 جيجا بايت، مع نظام التشغيل الأحدث Android 14 مع واجهة المستخدم للسوفت وير One UI 6.1.