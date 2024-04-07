مسلسل رحيل الحلقة 12.. دعوى خلع وتهديد بالطلاق تثير الأحداث

عرضت قناة أبوظبي الفضائية، الحلقة الثانية عشر من مسلسل رحيل لـ الفنانة ياسمين صبري، ضمن السباق الدرامي الرمضاني الجاري.

وخلال الحلقة الثانية عشر من مسلسل رحيل، يقوم بدر (أحمد صلاح حسني) بطرد سيد زوج شقيقته جنة من المنزل، فيحدث خلاف بينه وبين أمه صفية (عارفة عبد الرسول).

وخلال الحلقة الثانية عشر من مسلسل رحيل، تقرر جنة تقديم دعوى خلع ضد زوجها سيد، بينما تنشب مشاجرة بين بدر وكوثر (مي القاضي) لرفضها إجهاض حملها، فيهددها بالطلاق.

بوسترات مسلسل رحيل

طرحت الفنانة ياسمين صبرى عددا من البوسترات الدعائية لمسلسل رحيل المقرر عرضه فى النصف الثانى من موسم رمضان 2024.

وظهرت ياسمين صبري فى البوستر بشخصيتين مختلفتين، وتصدرت التريند بسبب إطلالتها وأظافرها التى لفتت نظر متابعيها.

مسلسل رحيل

يعرض مسلسل رحيل، بشكل حصري علي قناة أبو ظبي الفضائية بشكل حصري في تمام الساعة العاشرة مساءً.

أحداث مسلسل رحيل

وتجسد ياسمين صبري دور فتاة شعبية، تتعرض للعديد من الأزمات والتحديات والمسلسل من بطولة ياسمين صبري، محمد كيلاني ، أحمد صلاح حسني ومن تأليف محمد عبد المعطي وإخراج محمد عبد السلام.

وبهذا العمل تعود ياسمين صبري إلى الدراما الرمضانية بعد غياب ثلاث سنوات، حيث عرض آخر أعمالها " فرصة ثانية " في رمضان 2020 وشارك في بطولته أحمد مجدي ومحمد دياب وهبة مجدي ، و انشغلت ياسمين خلال هذه الفترة بتقديم أعمال سينمائية مع أمير كرارة من خلال فيلم البعبع ومحمد امام في فيلم " أبو نسب ".

أعمال ياسمين صبري

وكانت أعربت الفنانة ياسمين صبري عن سعادتها بمشاركتها فى فيلم “أبو نسب” الذى يعرض حاليًا فى دور العرض السينمائية ، مع الفنان محمد عادل إمام .

وقالت ياسمين صبري لـ"صدى البلد"، إنها تستمتع بالعمل مع محمد عادل إمام دائمًا بسبب وجود كيميا بينهما فى الأعمال التى قدماها سويًا.

فيلم "أبو نسب" بطولة محمد إمام، ياسمين صبري، ماجد الكدوانى، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد لطفي وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أيمن وتار وإخراج رامى إمام.