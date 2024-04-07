100 ألف جنيه جوائز.. احتفالية كبرى بحفظة القرآن الكريم في القليوبية

نظم مجلس إدارة مركز شباب قرية "ميت الحوفين" بمحافظة القليوبية احتفالية تحت عنوان "أجيال قرآنية"، لتكريم 600 طفل من حفظة القرآن الكريم، من أبناء القرية.

حضر الاحتفالية الشيخ سعيد خضر، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة القليوبية الأزهرية، وعدد من أبناء محافظة القليوبية، حيث قدرت قيمة جوائز المسابقة بـ 100 ألف جنيه، جمعت من خلال الجهود الذاتية لأهالي القرية، إيمانًا منهم بأهمية القرآن الكريم وتكريم حفظته.

واستمرت فعاليات المسابقة طوال شهر رمضان المبارك من خلال ستة مستويات، المستوى الأول حفظ القرآن الكريم كاملًا مع أحكام التجويد، المستوى الثاني حفظ القرآن الكريم كاملًا، المستوى الثالث حفظ ثلاثة أرباع القرآن الكريم، المستوى الرابع حفظ نصف القرآن الكريم، المستوى الخامس حفظ خمسة أجزاء بداية من الجزء الأول، المستوى السادس الإنشاد الديني.

وعبر مجلس إدارة مجلس إدارة مركز شباب "ميت الحوفين" والحضور خلال احتفالية "أجيال قرآنية"، عن سعادتهم الغامرة بوجود هذا العدد الكبير من أطفال القرية ممن يحفظون كتاب الله، والذي يعد مؤشرًا إيجابيًا على حرص أهالي القرية على غرس القيم الدينية والأخلاقية في نفوس أطفالهم، وتعزيز إيمانهم بالله تعالى، معتبرين أن هذا العدد الكبير يبشر بمستقبل واعد لأجيال قادمة تحمل راية القرآن الكريم وتعزز قيمه في المجتمع.

وعلى هامش الاحتفالية كرم مجلس إدارة مركز شباب "ميت الحوفين" عدد من أصحاب الدور المجتمعي والإنساني، لجهودهم في خدمة ورعاية مصالح أبناء القرية، كما تم تكريم الأمهات المثاليات بالقرية، وتزينت ساحة الاحتفالية بعلم فلسطين تأكيدًا على دعم أهالي القرية للقضية الفلسطينية، وتأتي هذه الاحتفالية إيمانًا من أهالي القرية بأهمية حفظ القرآن الكريم وتعزيز القيم الدينية والأخلاقية بين النشء، وتأكيدًا على التمسك بالهوية العربية والإسلامية.

1a322956-83e4-40ff-8bc3-d20bc149611b

499b9dc5-4e8a-4ff2-a688-ee7145ede54e

593f5050-16db-48f0-aacd-9532205c3496

cf3082e8-923f-4a29-844d-b8421c693ae8

e8ab3cf2-f2c8-4977-958a-99121bee18ee