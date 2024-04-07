بعد 6 أيام من الحفر.. استخراج جثمان الشاب طه ضحية بئر الصحراء بالمنيا

تم منذ قليل استخراج جثمان الشاب طه محمد 30 سنة، والذي سقط داخل بئر مياه جوفيه بقطعة أرض بالطريق الصحراوي الغربي بالقرب من قرية عزاقه بمركز المنيا بعمق أكثر من 25 مترا، وجرى نقل جثمانه إلى المستشفى وسط حالة من الحزن بعد 6 أيام متواصلة من الحفر للوصول إليه.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا بلاغًا من الأهالي بسقوط شاب في بئر مياه جوفية عميق بالظهير الصحراوي غرب مركز المنيا يصل عمقه الي ما يقرب من 25 متر.

وانتقلت سيارات الحماية المدنية والإسعاف والشرطة ومعدات الوحدة المحلية وتبين سقوط طه محمد 30 سنة مزارع مقيم بعزبة حامد عزاقه التابعه لقرية طوخ الخيل بمركز المنيا سقط في بئر مياه جوفية معطل بالقرب من الطريق الصحراوي الغربي أثناء سيرة بالأرض الصحراوية للوصول إلى مزرعته.

واحتشدت المعدات الثقيلة بموقع البلاغ في محاولة لإجراء حفر بمحيط البئر لاستخراج الشاب في ظل وجود صعوبات تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وانتشرت العديد من الاستغاثات على مواقع التواصل الاجتماعي لسرعة استخراج الشاب.

يشار إلى ان هذة الواقعه أعادت إلى الأذان حادث سقوط الطفل " ريان"في بئر بدولة المغرب الشقيقه والذي ظل بداخله لمدة 5 أيام متواصلة وكان حديث العالم في هذا الوقت، قبل أن يتم انتشاله جثة هامدة رغم كافة المحاولات من الأجهزة المعنية بدولة المغرب لانتشاله.