عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بعد 6 أيام من الحفر.. استخراج جثمان الشاب طه ضحية بئر الصحراء بالمنيا

الشاب طه عبد العزيز
الشاب طه عبد العزيز

تم منذ قليل استخراج جثمان الشاب طه محمد 30 سنة، والذي سقط داخل بئر مياه جوفيه بقطعة أرض بالطريق الصحراوي الغربي بالقرب من قرية عزاقه بمركز المنيا بعمق أكثر من 25 مترا، وجرى نقل جثمانه إلى المستشفى وسط حالة من الحزن بعد 6 أيام متواصلة من الحفر للوصول إليه. 

وتلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا بلاغًا من الأهالي بسقوط شاب في بئر مياه جوفية عميق بالظهير الصحراوي غرب مركز المنيا يصل عمقه الي ما يقرب من 25 متر.

وانتقلت سيارات الحماية المدنية والإسعاف والشرطة ومعدات الوحدة المحلية وتبين سقوط طه محمد 30 سنة مزارع مقيم بعزبة حامد عزاقه التابعه لقرية طوخ الخيل بمركز المنيا سقط في بئر مياه جوفية معطل بالقرب من الطريق الصحراوي الغربي أثناء سيرة بالأرض الصحراوية للوصول إلى مزرعته.

واحتشدت المعدات الثقيلة بموقع البلاغ في محاولة لإجراء حفر بمحيط البئر لاستخراج الشاب في ظل وجود صعوبات تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وانتشرت العديد من الاستغاثات على مواقع التواصل الاجتماعي لسرعة استخراج الشاب.

يشار إلى ان هذة الواقعه أعادت إلى الأذان حادث سقوط الطفل " ريان"في بئر بدولة المغرب الشقيقه والذي ظل بداخله لمدة 5 أيام متواصلة وكان حديث العالم في هذا الوقت، قبل أن يتم انتشاله جثة هامدة رغم كافة المحاولات من الأجهزة المعنية بدولة المغرب لانتشاله.

الأجهزة الأمنية بالمنيا الحماية المدنية والإسعاف الطريق الصحراوي الغربي سقوط الطفل ريان في بئر التواصل الاجتماعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل تتعرض مصر لـ العاصفة نهال؟.. الأرصاد تكشف الحقيقة

زكاة الفطر «طعام ولا فلوس».. مفتي السعودية: لا تجوز نقدا.. ودار الإفتاء تحسم

فضيحة مسئول..ماذا حدث لطالبة كلية الزراعة في غرفة حديقة الأسماك بالزمالك |خاص

الذروة الإثنين والثلاثاء.. الأرصاد تُفجر مفاجأة عن طقس الـ6 أيام القادمة

وداعا رمضان.. موعد عيد الفطر الثلاثاء أم الأربعاء؟ دار الإفتاء تحدد التوقيت الصحيح

صدمة لجماهير الأهلي بشأن مدة غياب حسين الشحات

فلوس وخروف وسيارات وراتب .. رشاوي لمسئول كبير بالبترول |خاص

أول رد فعل من خالد الغندور بعد خسارة سيدات طائرة الزمالك أمام الأهلي

موضوعات متعلقة

محافظ المنيا يعلن إلغاء الإجازات بمختلف القطاعات الخدمية وتكثيف الرقابة على الأسواق

ترشيحاتنا

زعيم كوريا الشمالية يفرض قيودا على قصات الشعر.. أمور لا تصدق

إثيوبيا تراوغ لكسب الوقت.. ماذا يحدث خلف أسوار سد النهضة ؟

بعد 6 أيام من الحفر.. استخراج جثمان الشاب طه ضحية بئر الصحراء بالمنيا

بريطانيا ترسل سفينة لتعزيز جهود إقامة ممر بحري مؤقت لمساعدات غزة

نائب وزير الدفاع البريطاني: لسنا جاهزين لمواجهة تداعيات أي حرب مقبلة

كيفية قيام ليلة القدر للمرأة الحائض والنفساء.. تفعل هذه الأمور فقط


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل ما تشتري.. ماذا يقول سائقو السيارات الكهربائية عن عيوبها ومميزاتها؟

جمبسوت جولد.. هيفاء وهبي تخطف الأنظار بإطلالة لافتة

إجازة طويلة.. متى تعود البنوك للعمل بعد عيد الفطر؟

ماذا تفعل إذا ضاعت سيارتك؟.. ضع المفتاح على ذقنك واعثر عليها

فيديو

مخلوقات غريبة .. فيديو يصدم المتابعين لفاكهة الفراولة تحت المجهر |شاهد

الزمالك لم يقدرني.. إمام عاشور: رضا عبدالعال «هجاص» والأهلي أفضل حاجة حصلت لي |فيديوجراف

رفضت تقبيلها بالمسجد.. المطربة بوسي تتصدر التريند في رمضان للمرة الثانية

مصر تواصل أعمال الإسقاط الجوى للمساعدات الإنسانية على شمال قطاع غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من أنت ؟ ... رحلة اكتشاف الذات

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. العطاء والسعادة فى "تفطير الصائمين"

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: بدائل المخطط الاسرائيلي من غزة الي رام الله

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعًا فتحي سرور

صابر حارص

صابر حارص يكتب: هل سألت نفسك ما الغاية من الفريضة الرابعة؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : يوريم فيبوشيم .. أقتله ثم أبكى

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : جودر والزمن الجميل

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: لسنا أنتم !

اﻟﻤﺰﻳﺪ