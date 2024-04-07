حسن شاكوش عن مشكلة برنامج رامز جلال: كنت عايز أكمل الحلقة لوحدي

ظهر حسن شاكوش عبر صفحته الرسمية علي موقع الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام، في بث مباشر علق فيه علي حلقته ضمن برنامج رامز جلال .

وقال حسن شاكوش: عايز أقول لجمهوري متزعلوش حقكم عليا كنت عايز أقدم ليكم أحسن حاجة وحلقة حلوة عشان إحنا في جو رمضان وعايز الناس تنبسط وقلت الناس تبقى مبسوطة بالحلقة، وقلت أنا عارف أني رايح لرامز بالرغم أي حاجة هتحصل بس قلت مش مهم المهم الناس تنبسط.

واستكمل حسن شاكوش: أنا اسف على اللى أنتم شفتوه في الحلقة عشان كمان الحلقة مكملتش ومحصلش نصيب، أنا كحسن شاكوش كنت عايز أكمل الحلقة لوحدي، لأن رامز نجم كبير ودي يعتبر 3 سنة أطلع مع رامز وهو محترم، وشكرًا لرامز أنه اختارني من ضمن النجوم اللى استضافهم في البرنامج، بقول لرامز متزعلش وحقك عليا أنا عارف أن كنت عايز تقدم أحلى حاجة لجمهورك.

وأضاف: بس ده يثبت للوطن العربي كله أنك أنت مش بتتفق مع نجم، وكنا ممكن عادي نكمل الحلقة بس أننا منكملش الحلقة في مصداقية أني مكنتش أعرف واتفاجئت أن في ضيف تاني، والحمدلله على كل حال وكل واحد مش بياخد أكتر من نصيبه، وبتأسف لكل الناس اللى سمعت أي ألفاظ مش كويسة حتى لو مش مني، وإن شاء الله نتقابل رمضان اللي جاي.