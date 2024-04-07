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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

بعد غلاء أسعار المنازل.. سكان مدينة ينتقلون للعيش داخل سياراتهم

إيبيزا
إيبيزا

في قلب جزيرة إيبيزا الإسبانية الخلابة، يعيش العديد من السكان في ظروف صعبة بسبب ارتفاع تكاليف الإيجار، وتجاوبًا مع هذه الوضعية المالية الصعبة، يجد بعض السكان البدائل الغير تقليدية للعيش، بما في ذلك العيش داخل سياراتهم.

يُعد سيزار نيبريرا أحد الأمثلة على هؤلاء السكان الذين يعيشون في سياراتهم بسبب التكاليف المرتفعة للإيجار. 

يتحدث نيبريرا، الذي يعمل كطاهي، عن تجربته بالقول: "أشتاق للأشياء البسيطة التي تجعل الحياة مريحة، مثل القدرة على الوقوف في منزلك الخاص، والقدرة على الطهي بشكل صحيح، أو حتى فتح درج وسحب بعض الجوارب."

يعيش نيبريرا في سيارته لمدة ثلاث سنوات، حيث يقول إن تكاليف الإيجار في إيبيزا لا تتناسب مع دخله. 

وتعتبر إيبيزا واحدة من الجزر الأربعة الرئيسية في جزر الباليار الإسبانية، حيث تواجه العديد من المهنيين المحليين نفس الصعوبات بسبب تكاليف الإيجار المرتفعة.

وتواجه السلطات المحلية في إيبيزا تحديًا في توفير سكن مناسب للمقيمين، حيث أشارت اللجنة العامة للحرس المدني إلى أن ثلاثة أو أربعة من ضباطها يعيشون في سياراتهم على الجزيرة.

وبينما يتطلع البعض إلى تحسين الوضعية السكنية في الجزيرة، يستمر السكان في البحث عن بدائل للعيش، مما يظهر الحاجة الملحة إلى تقديم حلول فعّالة لمشكلة التكاليف المرتفعة للإيجار في إيبيزا.

سيارات منازل أسعار المنازل إيبيزا

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