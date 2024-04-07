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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

القناة 12 العبرية: خسارة كبيرة بعد نصف عام من الحرب في غزة

مظاهرات تل أبيب
مظاهرات تل أبيب

اعتبرت القناة 12 العبرية أن نصف عام من الحرب في غزة أوجد حالة من الألم والخسارة الكبيرة.


وذكرت أنه بعد 6  أشهر حرب فهناك أكثر من 100 ألف إسرائيلي ما زالوا مهجرين من منازلهم، ولا توجد رؤية لليوم التالي للحرب.


يأتي ذلك فيما قالت شبكة  سي إن إن الأمريكية أنه قد تظاهر آلاف المتظاهرين في تل أبيب ومدن كبرى أخرى مساء السبت مطالبين باستقالة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وإجراء انتخابات مبكرة.
 

وعلى مدى أسابيع، أعرب الإسرائيليون عن إحباطهم المتزايد من طريقة تعامل نتنياهو مع الحرب وفشله في إعادة الرهائن المحتجزين في غزة.


قالت الشرطة الإسرائيلية في بيان إنها اعتقلت متظاهرا لقيامه بلكم وإصابة ضابط شرطة خلال  مظاهرة مناهضة للحكومة في تل أبيب يوم السبت.


كما حثت السلطات المتظاهرين على عدم إشعال النيران، مع تضخم الحشود إلى أحجام هائلة.

 

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