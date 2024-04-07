الشعب هو البطل|«صباح البلد» يكشف عن رسائل السيسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية

أكدت الإعلامية فاتن عبد المعبود، أنه بالأمس كان إفطار الأسرة المصرية، وسط حضور الرئيس السيسي وكافة فئات الشعب المصري، مشيرة إلى أن الرئيس يتحدث من القلب للشعب، مع وجود قرارت هامة.

وقالت فاتن عبد المعبود، خلال، تقديمها برنامج “صباح البلد”، عبر فضائية “صدى البلد”، أنه كان هناك حضور جماهيري مميز خلال حفل الإفطار، موضحة أن الرئيس أكد أن الشعب المصري هو البطل، وهو الذي استطاع أن يعبر الأزمات والتحديات التي تواجه الدولة، مع تأكيده على وجود استراتيجيات جديدة خلال المرحلة المقبلة.

وتابعت الإعلامية عبيدة، مقدمة برنامج “صباح البلد”، أن إفطار الأسرة المصرية يدل على تماسك الشعب المصري، والذي دائمًا ما يؤكد عليه الرئيس السيسي.