الحالات غادرت المستشفى.. محافظ كفر الشيخ يطمئن على مصابي اشتباه تسمم غذائي

اطمأن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، على الخدمات الطبية المقدمة لمصابي اشتباه تسمم غذائي، عقب تناولهم وجبة إفطار جماعي بمنزل أحد أهالي القرية.

وتلقى المصابون الإسعافات اللازمة بعد إجراء الفحوصات اللازمة والخدمة الطبية، وخرجت معظم الحالات عقب تلقي الإسعافات والعلاج اللازم لهم، بمستشفى كفر الشيخ العام، عدا بعض الأشخاص تم وضعهم تحت الملاحظة وحالتهم مستقرة.

ورصدت غرفة عمليات المحافظة، وصول عدد من الأشخاص مصابين باشتباه تسمم إلى قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى كفر الشيخ العام بادعاء تناول وجبة غير صالحة.

وكان محافظ كفر الشيخ، أعلن رفع درجة الاستعداد بمستشفى كفر الشيخ العام، مكلفاً الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة، بتقديم جميع أوجه الرعاية الصحية للمصابين وملاحظة حالتهم والاطمئنان عليهم.