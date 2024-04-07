«بشكر حضرتك على الفترة الماضية»|سيف زاهر يكشف تطورات تجديد الشناوي للأهلي

كشف الإعلامي سيف زاهر، تطورات جديدة بشأن تجديد محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عقده مع القلعة الحمراء.





وقال سيف زاهر، في تصريحات تلفزيونية : «هناك حديث جمع محمد الشناوي مع بعض من مسؤولي الأهلي في التجديد، والكابتن محمود الخطيب، كان قد أرسل شخصًا لمحمد الشناوي، أثناء إصابته لمعرفة طلباته لتجديد عقده».

وأضاف: «الشناوي، لا يتحدث في الأمور المالية، وإنما هناك صديق له ومدير أعماله اسمه عمر أبوشقرة هو من يتحدث في تلك الأمور».

وتابع: «انشغال الشناوي، في برنامجه العلاجي بالإضافة إلى ضغط المباريات للأهلي في الفترة الأخيرة، وهو ما تسبب في تأخير تجديد عقد الشناوي».

وواصل: «جمع حديث بين محمود الخطيب ومحمد الشناوي، داخل النادي الأهلي قبل أحد تدريبات الفريق، الخطيب قاله (مش هتقعد عشان تجدد)، ردّ الشناوي (أنا بشكر حضرتك على الفترة الماضية وأنا جاهز للتجديد في أي وقت، ده النادي بتاعي وأنا ابن النادي)».