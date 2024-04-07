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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

«مصر أكتوبر» يثمن تأكيد الرئيس على استكمال الحوار الوطني كأداة فعالة لمواجهة التحديات

المهندس أحمد الباز،
المهندس أحمد الباز، الأمين العام المساعد بحزب مصر أكتوبر

قال المهندس أحمد الباز، الأمين العام المساعد بحزب مصر أكتوبر، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، في حفل إفطار الأسرة  المصرية، أكدت أنه أب لكل المصريين بكافة طوائفهم وانتماءاتهم وهو ما تجلى بدعوته لاستكمال الحوار الوطني والعمل على تنفيذ توصياته.  

وأشار"الباز" في تصريحات له اليوم، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أن المصريين أمامهم فرصة لاستيعاب بعضهم البعض، بما يحقق المصالح العليا للوطن، مثمنا تأكيد الرئيس على استكمال الحوار الوطني كأداة فعالة في مواجهة التحديات والأزمات ورسم خارطة طريق تحقق آمال المصريين في التنمية الشاملة.

كما أوضح، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد على الاستمرار في تنفيذ إجراءات الإصلاح الاقتصادي مع مراعاة الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية من خلال متابعة مراحل حياة كريمة والدعم النقدي عبر برنامج تكافل وكرامة.

وأضاف أن الرئيس السيسي حرص على التأكيد على دعم مصر المستمر للقضية الفلسطينية والأشقاء في غزة، وهو ما تجلى بمواقف مصرية تاريخية منذ اندلاع العداون على القطاع بدعم غير مسبوق بإرسال مساعدات انسانية ضخمة، والسعي إلى وقف دائم لإطلاق النار والدخول في هدنة انسانية.

وأشار إلى شكر الرئيس السيسي للشعب المصري على تحمله الفترة الماضية، برسائل عرفان إلى رجال القوات المسلحة المصرية وعلماء مصر وقامتها، مما يؤكد  تقدير الدولة لتحمل المصريين تبعات الازمات العالمية وتأثيرها على الاقتصاد.

الرئيس عبد الفتاح السيسي حفل إفطار الأسرة المصرية إفطار الأسرة المصرية الحوار الوطني التحديات

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